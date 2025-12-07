Poliisi ei ole sulkenut pois rikoksen mahdollisuutta.

Itsenäisyyspäivänä Savonlinnassa Louhella palaneesta omakotitalosta löytyi talossa asuneen äidin ja kolmen pienen lapsen ruumiit, kertoo Itä-Suomen poliisi tiedotteessaan.

Iltalehden mukaan palossa kuoli 20-vuotias äiti sekä hänen kolme 1–3-vuotiasta lastaan.

Omakotitalo oli ilmiliekeissä viranomaisten saapuessa paikalle Hattukalliontielle.

– Sisältä löytyi kuolleena neljä ihmistä. Poliisi epäilee, että uhrit ovat talossa asuneet äiti ja hänen kolme pientä lasta. Uhrit tunnistetaan oikeuslääketieteellisessä tutkinnassa, joka ei ole vielä valmistunut, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Markku Kärpänen kertoo.