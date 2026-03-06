Poliisi epäilee koulunkäyntiavustajan salakuvanneen alastomia lapsia ja raiskanneen 12-vuotiaan pojan.

Lounais-Suomen poliisi on siirtänyt syyteharkintaan tapauksen, jossa 31-vuotiaan koulunkäynninohjaajaa useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Rikoksilla on 14 uhria. Mies ei enää työskentele koululla.

Valtaosa rikoksista koski alastomien lasten salakuvaamista.

– Miehen epäillään kuvanneen salaa kännykällään vähäpukeisia ja alastomia esikouluikäisiä sekä ykkös- ja kakkosluokkalaisia poikia satakuntalaisen uimahallin pesu- ja pukutiloissa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Karrento kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteella.

Yhdessä tapauksista miehen epäillään myös kosketelleen lasta.

Poliisin tietojen mukaan lapsia kuvattiin maalis–toukokuussa 2024. Hän oli kuvannut materiaalia itselleen, eikä ole viitteitä siitä, että hän olisi jakanut kuvia muille.

Epäillään raiskanneen lapsen

Miehen epäillään lisäksi viestitelleen usean vuoden ajan 11-vuotiaan pojan kanssa pikaviestiyhteydessä, kutsuen lasta kotiinsa.

Vakavin miehen epäillyistä rikoksista tapahtui kuitenkin aiemmin. Hänen epäillään vuonna 2019 raksanneen 12-vuotiaan pojan.

Miestä epäillään törkeästä lapsenraiskauksesta, törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta, seksuaalisesta kajoamisesta lapseen, salakatseluista ja lasta seksuaalisesti esittävien kuvien hallussapidosta.

Mies on tunnustanut teot.