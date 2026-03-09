Persianlahden tilanne voi heikentää Suomen talouskasvua tuntuvasti, arvioi ekonomisti MTV Uutisten Asian ytimessä -ohjelmassa.
Euroopan keskuspankin tekemän laskelman mukaan jo pelkkä liikenteen merkittävä väheneminen Hormuzinsalmella voisi hidastaa Euroopan talouskasvua selvästi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja Aki Kangasharju MTV:n Asian Ytimessä -ohjelmassa.
– Jos Euroopan kasvu olisi normaalisti 1,5 prosenttia, se tippuisi alle prosenttiin, Kangasharju sanoo.
Tilanne on muuttunut entistä kriittisemmäksi, sillä salmi on nyt suljettu kokonaan.
Kangasharju arvioi, että vaikutukset voisivat tuntua nopeasti myös Suomessa.
– Potentiaalia on merkittävälle muutokselle. Jos Suomen talouskasvu olisi tänä vuonna noin prosentin luokkaa, siitä voi nopeasti lähteä jopa puolet pois, Kangasharju sanoo.
Yli 150 dollaria uhkana
Persianlahden kautta kulkee suuri osa maailman öljykuljetuksista. Raakaöljyn hinta on noussut jopa 50 prosenttia viikossa Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksen sekä Iranin Persianlahdella tekemien kostoiskujen seurauksena.