MTV Uutisten tietojen mukaan Vantaan Pähkinärinteen tuhopolttaja valeli asuntonsa ulko-ovea myöten polttonesteellä.

Vantaalla viiden ihmisen hengen vienyt tulipalo sytytettiin polttonesteellä, kertovat MTV Uutisten lähteet. Teosta epäilty 71-vuotias mies oli valellut toisessa kerroksessa sijaitsevan asuntonsa laajasti palonesteellä.

MTV:n lähteiden mukaan mies oli avannut ennen tekoaan asuntonsa ulko-oven. Polttonestettä oli levitetty todennäköisesti myös asunnon ulko-oveen ja rappukäytävään saakka.

MTV:n tietojen mukaan mies oli ollut sekava paloa edeltävänä iltana. Myös tulipalon aikaan hän käyttäytyi erittäin sekavasti.

MTV:lle kuvaillaan, että mies huusi ja "raivosi" kovaäänisesti asunnossaan palon syttymisaikaan. Hän muun muassa kehotti naapureita poistumaan ennen kuin heidätkin otetaan kiinni.

Mies sytytti tulipalon niin, että liekit estivät hänen poistumisensa asunnosta normaalitietä rappukäytävän kautta. Sitten hän pakeni parvekkeelleen ja hyppäsi sieltä alas.

Mies haisi pelastautumisensa jälkeen voimakkaasti palonesteeltä.

Poliisi vaitonainen

Poliisi ei vahvista eikä kiistä MTV:n tietoja tulipalon yksityiskohdista.

– Poliisi ei tule kommentoimaan mitään yksityiskohtia useampaan viikkoon, sanoo tutkinnanjohtaja Itä-Uudenmaan poliisista.