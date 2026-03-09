Talokaupat tehnyt saksalaisperhe löysi uuden kotinsa kellarista maltaisen yllätyksen, josta se yrittää nyt päästä eroon.
Zülpichiläinen perhe sai asunnon ostamisen yhteydessä yllättävän kaupanpäällisen.
Iäkkään pariskunnan kiinteistön mukana tuli nimittäin 13 000 pullon olutkokoelma.
Edelliset asukkaat olivat varastoineet eri paikkakunnilta tuomansa avaamattomat pullot kellariin, varastoon, autotalliin ja vintille.
Uudet omistajat toivovat, että harrastajat hakisivat juomat pois.
Panttipullojen arvo on pieni, mutta kokoelman pois heittäminenkään ei omistajien mukaan tunnu oikealta.
Kukaan ei halua kaikkia
Perhe on jo saanut kymmeniä yhteydenottoja eri puolilta Saksaa, mutta toistaiseksi kukaan ei ole halunnut ottaa koko kokoelmaa kerralla, kertoo Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltion julkinen yleisradioyhtiö WDR.
Moni kävisi hakemassa vain 60–200 pulloa, mikä olisi perheen mielestä lähinnä turhauttavaa.
Toivoa kuitenkin tuo WDR:n mukaan 26‑vuotias olutsommelieri Anna Bettu, joka matkusti viisi tuntia nähdäkseen kokoelman.
Hän aikoo viedä mukanaan ensi alkuun noin 1 500 pulloa, koska enempää ei mahdu pakettiautoon. Hän kertoo myös aikovansa maistaa suurinta osaa niistä.
Bettun mukaan vahvat oluet voivat kehittyä vuosien varrella "mielenkiintoisiksi". Hän toivoo löytävänsä pulloista vanhoja hiivakantoja, joita voisi yrittää herättää eloon ja käyttää uusien oluiden valmistukseen.
Perhe itsekin maistoi WDR:n mukaan yli 30 vuotta vanhaa vadelmaolutta, joka yllätti positiivisesti – se muistutti hieman hedelmäviiniä.