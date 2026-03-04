Viiden ihmisen murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä epäillyllä vantaalaismiehellä on taustallaan vakava väkivaltarikos. Neljä vuotta sitten vuokranantaja vaati häntä myös muuttamaan pois nyttemmin tuhopoltetusta asunnosta.

Epäilty on 71-vuotias kantasuomalainen mies. Hän on tällä hetkellä poliisin hallussa ja poliisi aikoo esittää häntä vangittavaksi perjantaina.

Vantaan Pähkinärinteessä varhain tiistaiaamuna syttynyt palo sai alkunsa 71-vuotiaan miehen omasta asunnosta. Asunto sijaitsee kerrostalon keskiosassa toisessa kerroksessa.

Mies sytytti asunnon palamaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä ja pakeni itse rakennuksesta hyppäämällä asuntonsa parvekkeelta.

MTV:n tietojen mukaan mies on asunut samassa vuokratalossa talossa pitkään. Hän on laajasti tunnettu ja tunnistettu henkilö asuinalueellaan.

Reilu neljä vuotta sitten miestä uhkasi kuitenkin lähtö, kun hänen vuokranantajansa VAV Asunnot Oy vaati käräjäoikeudessa hänen vuokrasopimuksensa purkamista ja korvauksia.

Lain mukaan vuokranantaja voi vaatia vuokrasopimuksen purkua, jos asukkaan vuokrat ovat vähintään kaksi kuukautta myöhässä, hän viettää esimerkiksi häiritsevää elämää tai ei hoida asuntoaan sovitulla tavalla.

Miehen tapauksessa vuokranantaja kuitenkin peruutti kanteensa muutaman kuukauden kuluttua ja mies sai jäädä asumaan asuntoonsa

Ex-vaimo väkivallan kohteena

Poliisi on aiemmin kertonut, ettei miehellä ole ”merkittävää rikostaustaa”. MTV:n tietojen mukaan mies on kuitenkin tuomittu samaan naiseen kohdistuneista väkivaltarikoksista.

2000-luvun alussa mies sai tuomion tapon yrityksestä, kun hän löi veitsellä aviopuolisoaan. Sittemmin parille tuli ero.

Vuonna 2014 mies vieraili ex-vaimonsa luona ja pahoinpiteli vierailun aikana entisen vaimonsa. Osapuolet viettivät iltaa, joivat alkoholia, kunnes mies löi naista kasvoihin.

Oikeus piti tekoa pahoinpitelynä ja määräsi miehelle rangaistukseksi 30 päiväsakkoa.

Miehellä on ollut myös useampia velkomusasioita käräjäoikeudessa. Kaikissa niissä on ollut kyse melko pienistä summista liittyen esimerkiksi lääkärikuluihin, nettiostoksiin ja operaattorimaksuihin. Tuoreimmat velkomukset ovat noin viiden vuoden takaa.

Naapurit ihmettelivät sekavuutta

Tiistaiaamuna hätäkeskus sai ilmoituksen tulipalosta Pähkinärinteentie 26:ssa kello 5.41.

Jo vartin kuluttua paikalle saapumisensa jälkeen pelastuslaitos arvioi, että palo on tahallaan sytytetty. Johtovastuu operaatiosta siirtyi poliisille.

Reilun tunnin kuluttua palon syttymisestä 71-vuotias mies ilmoittautui itse viranomaisille ja kertoi aiheuttaneensa tulipalon asunnossaan.

Miehen naapurusto on kuvaillut 71-vuotiasta miestä MTV:lle ”viinaan menevänä”.

Naapureiden mukaan mies oli ollut paloa edeltävänä iltana sekava ja kysellyt kyytiä hammaslääkäriin seuraavana aamuna. Sekavuus oli herättänyt ihmetystä naapureissa.

Poliisi otti miehen kiinni palopaikalla, ja hän on ollut siitä saakka poliisin huostassa. Poliisi on kuulustellut miestä, mutta rikoksen motiiveista poliisi ei ole lausunut julkisuuteen mitään.

Poliisi on kuitenkin korostanut, että motiivi ei ole rasistinen, eikä miehen tarkoitus ollut vahingoittaa tulipalolla juuri tiettyjä talon asukkaita.

Palo poikkeuksellisen voimakas

Palo levisi poikkeuksellisen voimakkaasti ja aiheutti runsaasti savua. Hätäkeskus sai useista talon asunnoista hätäilmoituksia, joissa kerrottiin, että asuntoon tulee savua.

Osa talon asukkaita pelastautui parvekkeille, mutta voimakkaan savunmuodostuksen takia paloasunnon kanssa samassa linjassa olevissa ylempien kerroksien asunnoissa parvekkeille ei voinut pelastautua.

Palossa kuoli viisi ihmistä. He olivat kaikki samaa somalitaustaista perhettä, eli isä, äiti ja kolme lasta. Vanhemmat olivat 30–40-vuotiaita ja kuolleet lapset 3-, 6- ja 8-vuotiaita.

Perhe oli yrittänyt pelastautua rappukäytävän kautta pakenemalla, mutta runsaan savun takia menehtynyt rappukäytävään. Perheen lapsista selvisi hengissä muutamien päivien ikäinen vauva, joka toimitettiin vakavasti loukkaantuneena sairaalaan.

Vastasyntyneen vauvan tilanteesta poliisi ei ole kertonut enempää. Talosta vietiin sairaalaan vauvan lisäksi kolme muuta ihmistä. Lisäksi poliisi evakuoi talosta 57 muuta asukasta.

Poliisi tutkii Vantaan Pähkinärinteessä varhain tiistaiaamuna sytytettyä kerrostalopaloa viitenä murhana, kahtena murhan yrityksenä ja törkeänä tuhotyönä.

Poliisin mukaan tulipalon tutkinta tulee kestämään kuukausia.