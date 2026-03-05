



Vantaan epäilty lapsiperheen murhapolttaja puukotti kaatokännissä kumppaniaan 13:40 Mitä Vantaan Pähkinärinteen tuhopoltosta nyt tiedetään? Katso video. Julkaistu 05.03.2026 10:53

Viiden ihmisen murhasta ja kahden ihmisen murhan yrityksestä epäilty Vantaan tuhopolttaja yritti tappaa aiemmin lapsensa äidin. Mies oli teon aikaan umpihumalassa. Rikos tapahtui helmikuussa 2000, joten siitä on reilusti aikaa. Oikeuden ratkaisusta kuitenkin ilmenee, että mies vietti jo tuolloin epävakaata elämää ja väkivalta kuului hänen ratkaisukeinoihinsa. Puukotuksen aikaan pariskunta ”asui” naisen mukaan yhdessä. Toisessa kohtaa nainen muotoili, että mies oleskeli eripituisia ajanjaksoja hänen luonaan. Pariskunta oli ollut aiemmin avioliitossa, mutta eronnut pari vuotta aiemmin. Heidän suhteessaan oli ollut aiemminkin väkivaltaisiksi äityneitä riitoja. Miehen mukaan avioero ei muuttanut kuitenkaan pariskunnan yhteiseloa. Pariskunnan alaikäinen lapsi asui tuolloin virallisesti kuitenkin äidillään. Tapahtuman aikaan mies oleskeli naisen luona ja siellä vietti aikaansa usean päivän ajan myös kaksi pariskunnan miestuttavaa. Miehet olivat käyttäneet alkoholia usean päivän ajan. Nainen tahtoi, että miehet poistuvat hänen asunnostaan ja hän riiteli asiasta asiasta usean päivän ajan kumppaninsa kanssa. Tämä ei halunnut lähteä ja perusteli asiaa sillä, että hänen rahansa olivat loppu.

Vantaan tuhopolttoa tutkitaan murhina Vantaalla Pähkinärinteentie 26:ssa syttyi varhain tiistaiaamuna tulipalo.

Palo sytytettiin tahallaan talon keskiosassa toisen kerroksen asunnossa, jonka 71-vuotiasta miesasukasta poliisi epäilee nyt teosta.

Palo oli poikkeuksellisen voimakas ja tuotti runsaasti savua.

Palossa kuoli viisi ihmistä: isä, äiti ja heidän 3-, 5- ja 8-vuotiaat lapset. Perhe oli yrittänyt paeta kaksi kerrosta ylempänä sijaitsevasta asunnostaan, mutta menehtynyt rappukäytävään.

Perheen vastasyntynyt vauva jäi eloon, mutta toimitettiin vakavasti loukkaantuneena sairaalahoitoon.

Poliisi tutkii tekoa viitenä murhana, kahtena murhan yrityksenä ja törkeänä tuhotyönä. Rikosnimikkeet voivat muuttua esitutkinnan aikana.

Poliisi esittää 71-vuotiasta miestä vangittavaksi huomenna perjantaina.

Tappamalla eroon

Niinpä miesseurue jatkoi alkoholin nauttimista naisen luona. Tätä oli kestänyt neljä päivää ja sanaharkka pariskunnan välillä jatkui.

Myös nainen nautti nyt alkoholia. Mies oli ollut pahalla päällä ja kieltäytyi syömästä.

Tapahtumapäivänä nainen otti useita kertoja esiin sen, että mies ärsytti häntä. Lopulta pariskunta ajautui eri huoneisiin, mutta riitaisa huutelu huoneiden välillä jatkui.

Illalla mies istui toisen miesvieraan kanssa olohuoneessa katsomassa televisiota ja nainen oli keittiössä. Äkisti mies ilmoitti vieraalle, että nyt hän tappaa naisen, koska ei pääse tästä muuten eroon.

Sitten mies nousi sohvalta, marssi keittiöön ja otti puukon naulasta. Uhkauksen keittiöön kuullut nainen pakeni asunnon läpi parvekkeelle. Paetessaan hän pyysi vierasta auttamaan, mutta tämä ei ottanut tilannetta todesta.

Nainen yritti tukkia kumppaninsa pääsyn parvekkeelle, mutta joutui lopulta luovuttamaan. Mies ryntäsi naisen kimppuun ja painoi tämän seinää vasten.

Nainen pyysi, ettei mies tappaisi häntä, mutta mies puukotti häntä kainalon alapuolelle.

Leikkaus pelasti uhrin

Puukko tunkeutui syvälle ja vaurioitti laskimoa. Vain sattuman ansiosta se ei osunut aivan vieressä kulkeneeseen suureen valtimoon.

Teon jälkeen mies jätti naisen parvekkeelle ja pyysi vierasta soittamaan naiselle ambulanssin. Nainen pakeni verissään rappukäytävään. Hän pelastui leikkaushoidon ansiosta.

Mies oli puukotuksen tapahtuessa noin kolmen promillen humalassa.

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi miehen tapon yrityksestä kolmen vuoden ja kymmenen kuukauden mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Mies valitti tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, hänen omasta mielestään kyse oli törkeästä pahoinpitelystä.

Hovioikeus piti miehen tuomion voimassa.

Uhriksi joutunut nainen sai 45 000 markkaa kärsimyskorvauksia.

Vuonna 2014 mies pahoinpiteli saman ex-kumppaninsa vieraillessaan tämän luona.

