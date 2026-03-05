Viiden ihmisen murhasta ja kahden ihmisen murhan yrityksestä epäilty Vantaan tuhopolttaja yritti tappaa aiemmin lapsensa äidin. Mies oli teon aikaan umpihumalassa.
Rikos tapahtui helmikuussa 2000, joten siitä on reilusti aikaa. Oikeuden ratkaisusta kuitenkin ilmenee, että mies vietti jo tuolloin epävakaata elämää ja väkivalta kuului hänen ratkaisukeinoihinsa.
Puukotuksen aikaan pariskunta ”asui” naisen mukaan yhdessä. Toisessa kohtaa nainen muotoili, että mies oleskeli eripituisia ajanjaksoja hänen luonaan.
Pariskunta oli ollut aiemmin avioliitossa, mutta eronnut pari vuotta aiemmin. Heidän suhteessaan oli ollut aiemminkin väkivaltaisiksi äityneitä riitoja. Miehen mukaan avioero ei muuttanut kuitenkaan pariskunnan yhteiseloa.
Pariskunnan alaikäinen lapsi asui tuolloin virallisesti kuitenkin äidillään.
Tapahtuman aikaan mies oleskeli naisen luona ja siellä vietti aikaansa usean päivän ajan myös kaksi pariskunnan miestuttavaa. Miehet olivat käyttäneet alkoholia usean päivän ajan.
Nainen tahtoi, että miehet poistuvat hänen asunnostaan ja hän riiteli asiasta asiasta usean päivän ajan kumppaninsa kanssa. Tämä ei halunnut lähteä ja perusteli asiaa sillä, että hänen rahansa olivat loppu.