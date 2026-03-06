Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Vantaan Pähkinärinteen tulipalosta epäillyn miehen vangitsemista.
71-vuotiasta miestä epäillään viidestä murhasta, kahdesta murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä.
Tiistaiaamuna syttyneessä rajussa kerrostalon tulipalossa kuoli kaksi 30–40-vuotiasta aikuista sekä 3-, 6- ja 8-vuotiaat lapset. Poliisin mukaan he kuuluivat samaan perheeseen.
Uhrit löydettiin talon rappukäytävästä. Palossa vakavasti loukkaantunut perheen vauva vietiin sairaalahoitoon.