OP Pohjolan suuryritystutkimuksen mukaan Suomessa toimivat suuryritykset näkevät maahanmuuton lisäämisen keskeisenä Suomen talouskasvulle.
Korkeista työttömyysluvuista huolimatta 85 prosenttia OP Pohjolan kyselyyn vastanneista suuryrityksistä pitää maahanmuuton lisäämistä ratkaisevana Suomen talouskasvun kannalta
Lisäksi yli 70 prosenttia suuryrityksistä uskoo, että ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin helpottaminen auttaisi niiden kansainvälistä kilpailukykyä.
– Kun työikäinen väestö ikääntyy ja jää pois työelämästä, Suomen talouskasvu nojaa yhä enemmän maahanmuuttooni, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi tiedotteessa.
– Suuryritysten ja koko Suomen kansantalouden kannalta on kriittistä, että ulkomaisten osaajien rekrytointi ei muodostu kasvun pullonkaulaksi.
Lue myös: Suomi tarvitsee talouskasvua päästäkseen EU:n "tarkkikselta" – osaajapulan ratkaisu toisi miljardipotin
Venäjää ei ole rekrytointikartalla
Suomi on suuryrityksille edelleen tärkein rekrytointialue. Seuraavaksi suosituin kohde ovat EU-maat, joista kaksi kolmasosaa vastaajista aikoo rekrytoida työvoimaa.