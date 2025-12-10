Savonlinnan tuhoisassa tulipalossa kuollut 20-vuotias Sara oli todella läheinen perheenjäsentensä, isän ja sisarustensa kanssa.

Naisella oli 15-vuotias pikkuveli, 25-vuotias isoveli ja 35-vuotias siskopuoli, joka oli kaikille sisaruksille kuin oikea sisko. Sisarusten isä on kaikille niin ikään tavattoman läheinen. Isä olikin usein 20-vuotiaan Saran apuna tämän kotona Savonlinnassa, koska naisen kolme pientä lasta tarvitsivat jatkuvaa huolenpitoa.

Saran lisäksi itsenäisyyspäivän tulipalossa kuolivat hänen 3-vuotiaat kaksospojat ja 1-vuotias poika. Neljästä taposta ja törkeästä tuhotyöstä epäillään lasten isää, 22-vuotiasta miestä.

Saran isän ja sisarusten perheineen oli tarkoitus kokoontua viettämään yhteistä joulua Saran kotiin Savonlinnaan, mutta nyt Saran perhettä ei enää ole. Suru ja järkytys on valtava koko perheelle.

Saran 35-vuotias Jenni-sisko kuvailee tätä äärimmäisen lämpimästi.

– Hän oli hyväsydäminen, kiltti ihmisille, järkevä ja tarmokas. Hän aina vitsaili ja hassutteli nuorimman veljemme kanssa. Hän oli hyvin vahva henkisesti, aito, vaatimaton eikä välittänyt pinnallisista asioista, Jenni kuvailee tulipalossa kuollutta siskoaan.

MTV Uutiset julkaisee Saran kuvan perheen luvalla.

Elämäniloinen ja rakastava äiti

Isosiskon mukaan kolme pientä lasta olivat Saralle kaikista tärkeintä maailmassa.

– Hän piti hyvää huolta lapsistaan ja rakasti heitä. Hänen pojat olivat hänelle kaikki kaikessa, Jenni kertoo.