Markkinoilla on nähty energiasektorin kriisin sysimustaksi värjäämä maanantai, kun raakaöljyn hinta ampaisi korkeuksiin, joita ei ole nähty sitten Venäjän hyökättyä laajasti Ukrainaan 2022.
Öljyn hinta rikkoi maanantaina 110 dollarin rajan ja hipoi hurjimmillaan 120 dollarin rajaa. Terävimmän hintapiikin jälkeen kurssi asettui sadan dollarin tuntumaan.
Helsingin pörssissä päivä oli punainen heti avautumisesta alkaen, ja kaupankäynnin päätyttyä alkuillasta indeksi oli reilut 1,1 prosenttia pakkasen puolella.
Myös muualla Euroopassa pörssit näyttivät maanantaina punaista, ja Yhdysvalloissa Wall Street avautui niin ikään laskuun, joka tosin oli Eurooppaa loivempi.
Lue myös: Kriisistä kaikki irti: Putin aloitti öljyviekoittelun Eurooppaan
Komissio: EU-alueella ei välitöntä pulaa
Maanantaina vauraiden teollisuusmaiden G7-ryhmän maiden valtiovarainministerit kokoustivat tilanteesta, mutta maat eivät vielä ottaneet käyttöön Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n koordinoimaa strategista öljyvarantoa.
Ranskan valtiovarainministeri Roland Lescure sanoi ministeritapaamisen jälkeen, etteivät maat "ole vielä tulleet siihen pisteeseen". IEA velvoittaa jäsenmaita pitämään vähintään 90 päivän öljynkulutusta vastaavan määrän varastossa kriisitilanteiden varalta.