Espoon Kauklahdessa helmikuussa 2013 tapahtuneessa kaksoismurhassa parikymppinen mies surmasi pitkäkestoisella ja silmittömällä väkivallalla 17-vuotiaan tytön ja 22-vuotiaan miehen tämän asunnossa.

Tekijä pahoinpiteli ja potki molempia uhreja metallivahvisteisilla turvakengillä ja löi miesuhria kymmeniä kertoja veitsellä. Tekojen taustalla oli mustasukkaisuus.

– Uhrit oli surmattu raa´alla ja julmalla tavalla. Tavalla, jotka sekä käräjäoikeus että hovioikeus katsoivat yksimielisesti murhan tunnusmerkistön täyttäviksi teoiksi, valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen sanoi Rikospaikan haastattelussa.

Mäkinen toimi aikanaan jutun syyttäjänä.

Epäillyistä henkirikoksista oli tullut poliisille tieto helmikuun kolmas päivä aamuyöllä neljän jälkeen, kun hätäkeskukseen oli tullut useita puheluita. Yksi häkeen soittaneista oli tekijä itse, 21-vuotias tamperelaismies.

Hänet otettiin kiinni tekopaikalta.

– Oikeudessa kuultu kokenut rikospaikkatutkijakin totesi, että se oli hänen urallaan aivan poikkeuksellinen näky, mikä poliisia kohtasi, kun he menivät asuntoon.

Keskiössä turvakengät

Epäilty myönsi syyllistyneensä uhrien tappoon, mutta kiisti murhat. Hän vetosi pikaistuksissaan tehtyihin tekoihin.

Syyttäjän mukaan jo alusta alkaen oli selvää, että miehellä oli ollut sitkeä tappamistarkoitus. Väkivalta oli kestänyt pitkään, vähintään kymmeniä minuutteja, mikä on aiheuttanut uhreille suurta tuskaa.

– Uhrit eivät olleet antaneet mitään syytä käydä heidän kimppuunsa.

– Tässä teossa olivat keskiössä metallikärjellä vahvistetut turvakengät, jotka mahdollistivat pitkäaikaisen rajun potkimisen, mikä molempien uhrien osalta oli yksi keskeinen kuolemaan vaikuttanut tekijä. Oli potkittu päähän ja joka puolelle vartaloa muuallekin kymmeniä kertoja.

22-vuotiasta miestä tekijä oli lisäksi lyönyt yli 40 kertaa veitsellä.

– Se loppui siihen, kun teräase jäi kiinni uhrin kasvojen luiden rakenteisiin, Mäkinen kertoi.

Teräaseen tekijä oli hakenut asunnon keittiöstä. Sen terä oli yksitoista senttimetriä pitkä.

Tytön surmaamiseen hän käytti potkimisen lisäksi muita tekovälineitä: paistinpannua ja lasimaljakkoa.

Täysin tarkkaa kuvaa siitä ei ole, miten tapahtumat asunnossa olivat edenneet.

– On vain eloonjääneen eli tekijän kertomus. Tietysti rikospaikkatutkinta on tukenut sitä, mitä hän on kertonut. On ilmeisesti ollut mustasukkaisuutta ja suuttumus, minkä jälkeen hän alkoi kohdistaa silmitöntä väkivaltaa mieheen.

17-vuotiaalle tekijä oli sanonut, että asiasta ei saa kertoa mitään, mutta kun tätä lupausta ei tytöltä tullut, tekijä aloitti silmittömän väkivallan häntäkin kohtaan.

Asunnossa oli henkirikosten tekoaikana myös 17-vuotiaan pikkusisko, joka havahtui asunnon vessassa hirvittävään meteliin.

Hän oli paniikissa eikä uskaltanut tulla ulos WC:stä ja puuttua väkivaltaan, koska pelkäsi itsekin joutuvansa surmatuksi.

– Tällainenkin järkyttävä elementti tähän tosiaan liittyi, Mäkinen kertoi.

Tekijä ei tuntenut tyttöjä

Lopulta tekijä vei siskoksista nuoremman, 16-vuotiaan ulos asunnosta. Tämä oli sitä ennen nähnyt isosiskonsa makaavan elottomana lattialla.

Myös asunnon naapuri oli kuullut asunnosta väkivallan ääniä ja häntä kuultiin todistajana oikeudessa. Naapuri oli muun muassa kuullut huudon: Lopeta, lopeta!

Tekijä ja miesuhri tunsivat jollain lailla toisensa. He olivat ennen surmatekoja olleet Helsingin yöelämässä, mutta joutuneet tulemaan taksilla 22-vuotiaan asunnolle, koska tämä oli ollut vahvasti päihtynyt.

Siskoksia tekijä ei tuntenut entuudestaan lainkaan. Toinen heistä oli yrittänyt soittaa tuntemalleen 22-vuotiaalle, mutta puhelimeen olikin vastannut tekijä, joka kävi hakemassa siskokset asunnolle, kohtalokkain seurauksin.

Tekijä oli yön tunteina asunnossa ruvennut kuvittelemaan, että hänellä olisi kehkeytymässä jonkinlainen suhde 17-vuotiaan kanssa. Hän selitti myöhemmin poliisille, että hänen itsekontrollinsa oli kadonnut nähtyään 17-vuotiaan ja 22-vuotiaan makaavaan patjalla lattialla.

Erittäin raaka teko

Tekijä aloitti murhat hakkaamalla 22-vuotiaan miehen päätä ensin patteriin. 17-vuotias joutui todistamaan väkivaltaa ennen kuin joutui itse henkirikoksen uhriksi.

Murhaaja soitti teon aikana ystävälleen, joka oli kehottanut hälyttämään paikalle ambulanssin. Tekijä kuitenkin vain jatkoi 17-vuotiaan potkimista turvakengillä, kun tämä oli vielä korissut.

Raakojen tekojen lopullinen syy ei varsinaisesti koskaan selvinnyt myöskään syyttäjälle.

– Väkivalta, jota tässä uhreihin kohdistettiin, oli äärimmäisen rajua, pitkäkestoista ja julmaa.

Mielentilatutkimuksen mukaan 21-vuotias Mikko Johannes Harju oli teot tehdessä syyntakeinen eli hän ymmärsi tekonsa ja seuraukset. Harju tuomittiin kahdesta murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Hänen henkirikoksissa käyttämänsä turvakengät tuomittiin rikoksentekovälineenä valtiolle.

Samassa oikeudenkäynnissä Harju tuomittiin myös pahoinpitelystä, kun hän oli pari viikkoa aiemmin Tampereella lyönyt sattumanvaraista vastaantulijaa nyrkillä kasvoihin.

Katso videolta Rikospaikan juttu Kauklahden kaksoismurhasta.