Sitran tutkimuksen mukaan sosiaalisen median alustojen algoritmit suosivat vihteellistä ja sensaatiohakuista sisältöä. Tiktok, Instagram ja viestipalvelu X näyttivät kokeessa valtaosin oikeistolaista sisältöä 18-24-vuotiaille nuorille.

Sosiaalisen median alustojen algoritmit on suunniteltu koukuttamaan käyttäjät. Tehokkaana välineenä tähän toimii sensaatiohakuinen ja kärjistävä sisältö, joka liittyy usein politiikkaan, toteaa tuore tutkimus.

Tulevaisuustalo Sitra toteutti yhdessä brittiläisen BIT (Behavioral Insights Team) ja suomalaisen Bondatan laajan tutkimuksen, jossa sosiaalisen median alustoille luotiin virtuaalihahmoja, joiden iät olivat 18-24 vuoden välillä.

Tutkijat selvittivät Suomessa, Ranskassa ja Romaniassa, minkälaista poliittista sisältöä Tiktokin, Instagramin ja viestipalvelu X:n algoritmit suosittelevat. Testin aikana havaittiin noin 1700 poliittista julkaisua, jotka tutkijat luokittelivat.

Tulokset olivat hätkähdyttäviä.

– Meidän 18‑24‑vuotiaat nuorten kohtaama poliittinen sisältö sosiaalisen median alustoilla on hyvin ongelmallista. Se on ensinnäkin hyvin halventavaa ja kärjistävää, sanoo kansainvälisten asioiden johtaja Kristo Lehtonen Sitrasta.

Oikeistolainen sisältö hallitsee käyttäjästä riippumatta

Tutkimuksen aikana havaittiin, että BIT:n tuottamat koehenkilöt kohtasivat voittopuolisesti oikeistolaista sisältöä, vaikka he olisivat kertoneet suosivansa poliittiseen keskustaan tai vasemmistoon nojaavia arvoja.

– Esimerkiksi Suomessa tästä poliittisesta sisällöstä 67 prosenttia on oikeistopainottunutta ja 23 prosenttia on vasemmistolaista, Lehtonen sanoo.

Kun yhteen koottiin Suomen, Ranskan ja Romanian havainnot, olivat tulokset samansuuntaisia.

MTV

Tutkimuksen toisessa osassa suomalainen tutkimusalan yritys Bondata kysyi 18-29-vuotiailta nuorilta, minkälaisia tunteita ja havaintoja algoritmien tarjoamat politiikan sisällöt herättivät.

Suomessa yli kolmasosa nuorista aikuisista kertoi kohtaavansa säännöllisesti salaliittoteorioita, halventavaa puhetta tai väärää tietoa. Yli puolessa vastaajista sosiaalisen median poliittinen keskustelu herätti esimerkiksi pettymystä, vihaa tai surua.

Sitran Lehtonen korostaa, että ongelma ei ole se, minkä poliittisen laidan keskustelua alustat suosivat. Sen sijaan huolta herättää tapa, jolla algoritmit puskevat kärkeen mahdollisimman kärjistävää sisältöä riippumatta siitä, voiko esitettyjen tietojen todenperäisyyttä tarkistaa.

Seurauksena on eräänlainen negatiivinen ketju, jossa keskustelun laatu rapautuu. Tavoite on saada nuoret ja muutkin viettämään mahdollisimman paljon aikaa alustoilla.

– Pikkuhiljaa ihmiset oppivat, että kannattaa tuottaa hyvin kärjekästä sisältöä, että se pääsee algoritmissa esille, Lehtonen sanoo.

Näin kommentoivat nuoret

Tutkimuksen mukaan nuoret viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa. Kyselyn perusteella keskimääräinen suomalaisnuori käyttää sosiaalisen median alustoja reilut viisi tuntia päivässä.

Tämän vahvistavat myös nuoret MTV Uutisten haastattelussa.

– Siis ihan rehellisesti se [sosiaalinen media] vie monta tuntia päivässä. Riippuu päivästä, mutta kyllä siellä tulee oltua koulussa ja kotimatkalla, oikeasti tulee käytettyä paljon, sanoo 17-vuotias Jenni Rissanen.

Poliittisia sisältöjä hän kertoo näkevänsä silloin tällöin, mutta ei varsinaisesti etsi niitä. Jonas Sotala, 17, toteaa, että Tiktokissa tulee usein vastaan esimerkiksi kokoomusnuorten sisältöjä.

– Nuorempana tuli katsottua enemmän, mutta enää ei niin paljoa kiinnosta. Enemmän kiinnostaa autot, hän sanoo.

Sen sijaan Ranskasta ja Espanjasta vierailevat Leo Mendiola, 19, ja Mauro Real, 20, syttyvät aiheesta enemmän. Heidän mukaansa etenkin Ranskassa sosiaalinen media on täynnä hyvin kärjistävää poliittista sisältöä molemmilta laidoilta.

Erityistä huomiota nauttii äärioikeiston nuori tähti, 30-vuotias Jordan Bardella. Mendiolan mukaan keskustelussa kommentoidaan lähinnä sitä, kuinka komea mies Bardella on, mutta äärimmäiset mielipiteet menevät siinä sivussa.

– Mielestäni se on vaarallista, koska monet nuoret näkevät nämä poliitikot idoleinaan, hän sanoo.

Realin mukaan taas on vaarallista, miten moni nuori muodostaa maailmankuvansa sosiaalisen median kärjistyneen sisällön perusteella.

– Nyt 20-vuotiaana osaan ajatella itse. Mutta kun olet 15- tai 16-vuotias, on vaikeampi tietää asioita ja uskoo kaiken helpommin, hän sanoo.

23-vuotiaalle suomalaisopiskelijalle taas on tullut selväksi tapa, jolla sosiaalinen median algoritmit puskevat esiin etenkin kärjistäviä politiikan sisältöjä.

– Varsinkin jos niissä velloo ja menee vaikka kommentoimaan. Niin sitten se algoritmi buustaa, ja niitä tulee entistä enemmän, toteaa Daniel Rautakoski.