Sosiaalinen media ruokkii sensaatiohakuista, vinoutunutta ja tunnepitoista poliittista sisältöä, kertoo tulevaisuustalo Sitran tuore selvitys.

Sitran selvityksen mukaan joka toinen eurooppalainen nuori aikuinen tuntee pettymystä, pelkoa, vihaa tai surua kohdatessaan poliittisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja sosiaalisessa mediassa.

Yli puolet someen ladatuista sisällöistä nojasi selvitystä varten tehdyn tutkimuksen mukaan poliittisesti oikealle.

Sitran kansainvälisen toiminnan johtaja Kristo Lehtonen sanoo selvityksen tulosten kertovan siitä, että moderni sosiaalinen media on rikki demokraattisena keskustelufoorumina.

– Suurin ongelma sosiaalisessa mediassa on algoritmien valta, joka on hyvin arvaamatonta ja läpinäkymätöntä. Keskustelun laatu sosiaalisessa mediassa on myös heikkolaatuista ja suomeksi sanottuna sitä voisi kutsua rapautuneeksi, Lehtonen kuvaa STT:lle.

Sitran selvitys pohjautuu brittiläisen tutkimuslaitos Behavioural Insights Teamin (BIT) ja Bondatan tutkimuksiin. Suomalaisen tutkimusyrityksen Bondatan kyselytutkimukseen vastasi noin 3 000 18–29-vuotiasta nuorta Suomesta, Romaniasta ja Ranskasta.

Somealustoja hallitsi oikeistolainen sisältö

BIT:n tutkimuksessa Tiktokiin, Instagramiin ja X:ään luotiin 18–24-vuotiaita avatareja eli virtuaalihahmoja ja tutkittiin sitä, millaista poliittista sisältöä algoritmit suosittelevat avatareille Suomessa, Romaniassa ja Ranskassa.

Tutkijat luokittelivat yhteensä noin 1 700 avatarien kohtaamaa poliittista julkaisua. Näistä valtaosa, 58 prosenttia, oli poliittiseen oikeistoon luokiteltua sisältöä.

Oikeistolaista sisältöä kohdattiin keskimäärin enemmän myös silloin, kun avatarit ilmaisivat olevansa kiinnostuneita vasemmistolaisesta politiikasta.

Kaikista julkaisuista vasemmistolaisiksi luokiteltuja julkaisuja oli 26 prosenttia ja keskustalaisia 16 prosenttia.

Sama ilmiö havaittiin myös Suomessa, mutta alustojen ja kahden eri tutkimuskerran välillä oli joitain eroja.

Ainoastaan Romanian syötteet olivat tähän poikkeus: siellä poliittista keskustelua hallitsi pääosin keskustalainen, erityisesti maan hallituksen viestimä, sisältö.

Suurin osa, lähes 70 prosenttia, kaikesta avatarien kohtaamasta poliittisesta sisällöstä somealustoilla oli mielipiteellistä ja viihteellistä sekä sellaista sisältöä, jonka faktoja ei voinut tarkistaa.

"Rapautumista steroideilla"

Sitran selvityksessä tekoäly nähtiin sosiaalisessa mediassa nousevana trendinä.

Tarkastellusta sisällöstä viiden prosentin voitiin katsoa varmuudella olevan tekoälyllä luotua.

Sitran Lehtosen mukaan tekoäly mahdollistaa huumoriin tai meemeihin puetun "kuonaisen" sisällön tekemisen sosiaalisessa mediassa aiempaa helpommalla.

– Jokainen voi nähdä jo nyt tämän kehityskulun sosiaalisessa mediassa, jossa poliittinen jakautuminen alustoilla kasvaa. Tekoälystä tämä ilmiö ottaa sitten ihan uusia kierroksia. Voisi sanoa, että tämä on rapautumista steroideilla, hän sanoo.

Poliittisen sisällön sensaatiohakuisuus ja tunnepitoisuus sekä tekoälyn käytön kasvaminen sosiaalisessa mediassa kasvattavat lisäksi ulkoisen vaikuttamisen riskiä. Tämä näkyy esimerkiksi vaalien yhteydessä.

– Alkuperän osoittaminen vaikeutuu, ja on entistä halvempaa ja helpompaa vaikuttaa äänestäjiin ulkomailta. Riskit tällaiseen vaikuttamiseen kasvavat myös Suomessa, toteaa Lehtonen.

Sitra: Somekieltoa harkittava

Lehtosen mukaan sosiaalisen median nykytila on ihmisten valintojen tulosta.

– Alustoja on optimoitu siihen, että käyttäjät viettäisivät mahdollisimman pitkään aikaa siellä. Lisäksi ne on optimoitu rahan tekemiseen, eivät demokratian ylläpitämiseen. Sosiaalisen median käyttäjät eivät ole asiakkaita somessa, vaan me olemme se tuote. Tämä on se iso ongelma, Lehtonen sanoo.

Yhtenä keinona puuttua sosiaalisen median demokraattista keskustelua heikentävään vaikutukseen olisi Sitran mukaan tukea nuorten digilukutaitoa.

Tätä ja nuorten demokraattista osallistumista voitaisiin edistää erilaisten osallistumisalustojen, joukkoistamistyökalujen ja vaalikoneiden käytöllä.

Sitra suosittelee lisäksi, että EU-maat harkitsisivat sosiaalisen median ominaisuuksien täysimittaista käyttöä koskevien alaikärajojen nostamista ja ikärajoitusten tehokasta valvontaa, mieluiten koordinoidusti EU-tasolla.

Rajoitukset toisivat alustoille velvollisuuksia

Lukuisat maat ovat viime aikoina harkinneet tai ottaneet käyttöön erilaisia somerajoituksia alaikäisille. Australiassa käyttäjätilin luominen sosiaaliseen mediaan kiellettiin alle 16-vuotiailta viime joulukuussa. Britanniassa harkitaan tällä hetkellä muun muassa yöllisiä rajoituksia somen käytölle.

Somen rajoittaminen alaikäisiltä vaatisi Lehtosen mukaan kuitenkin sitä, että alustat valvovat niille asetettuja ikärajoja. Tämä taas vaatii EU:lta ja EU-komissiolta lisää panostusta, jotta isot somejätit voidaan laittaa kuriin.

Myös Suomessa hallitus on alkanut etsiä keinoja lasten ja nuorten sosiaalisen median käytön rajoittamiseksi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kertonut kannattavansa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta.