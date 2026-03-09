SM-liigassa pelaava TPS on julkaissut anteeksipyynnön puheenaiheeksi nousseeseen pride-kohuun liittyen.

Kohu sai alkunsa lauantaina, kun Veli-Matti Savinainen kertoi kieltäytyneensä pelaamasta TPS:n pride-teemaisilla pelipaidoilla lauantaina pelatussa Ilves-ottelussa.

Uutinen käynnisti vilkkaan keskustelun, jonka aikana mielipiteitä jaettiin suuntaan, jos toiseenkin.

Turun seudun Seta ry:n puheenjohtaja Kirsi Mikkonen ehti jopa vaatia Savinaisen sulkemista pois pelaavasta kokoonpanosta.

Vihreiden puheenjohtaja ja TPS:n hallituksen jäsen Sofia Virta jakoi Instagram-tilillään Savinaisen toimintaa kummastelevan kolumnin. Suomen Jääkiekkoilijat ry puolestaan asettui puolustamaan Savinaista ja tämän oikeuksia mielipiteeseensä.

Myös urheiluministeri Mika Poutala puolusti Savinaisen oikeutta olla pelaamatta pride-teemaisessa paidassa oman vakaumuksensa nojalla.

Nyt myös TPS on julkaissut lausuntonsa käynnissä olevasta julkisesta keskustelusta.

– Yksi hallituksemme jäsen jakoi sosiaalisessa mediassa kolumnin, joka kohdisti kritiikkiä yhtä pelaajaamme kohtaan. Hallituksen jäsenten tehtävä on tukea joukkuetta ja sen pelaajia — ei asettaa heitä julkisen kritiikin kohteeksi omalla toiminnallaan, TPS viestii.

TPS pyytää lausunnossaan anteeksi Savinaiselta ja kertoo myös, että Virta ja Savinainen ovat käsitelleet asian henkilökohtaisesti.

– Haluamme pyytää anteeksi Veli-Matti Savinaiselta ja koko joukkueeltamme. Yksikään pelaajamme ei ansaitse joutua tilanteeseen, jossa oma organisaatio näyttää kääntyvän häntä vastaan. Hallituksen jäsen on tänään ollut henkilökohtaisesti yhteydessä pelaajaan, ja asia on sovittu hyvässä hengessä. Olemme ylpeitä siitä, miten molemmat käsittelivät tilanteen — se kertoo TPS-yhteisön luonteesta, TPS:n tiedotteessa lukee.

TPS korostaa seisovansa yhä ylpeästi seuran tekemän yhdenvertaisuustyön takana, sillä se on perusarvo, josta seura ei aio tulevaisuudessakaan tinkiä. Siitä huolimatta TPS aikoo kunnioittaa pelaajiensa omia vakaumuksia.