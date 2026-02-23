Pyörätuolissa istunut kolmekymppinen nainen joutui henkirikoksen uhriksi Salossa marraskuussa 2018. 23-vuotias mies ja vasta 15-vuotias teinityttö murhasivat julmasti puolustuskyvyttömän naisen tämän omassa kodissa.

Poliisit pääsivät nopeasti tekijöiden jäljille henkirikoksen paljastuttua. 23-vuotias mies oli poliisille entuudestaan tuttu, mutta 15-vuotias tyttö ei ollut millään tavalla etukäteen poliisin tiedossa.

Parivaljakko tavoitettiin nopeasti henkirikoksen jälkeen miehen asunnon läheltä.

– Poliisi otti heidät kiinni siitä kerrostalon pihalta. Selvisi hyvin nopeasti, että heitä oli syytä epäillä, kun molemmat olivat yltä päältä veressä. Heidän vaatteensa olivat aivan veressä, kuten myös kädet, rikoskomisario Jukka Kyynäräinen Lounais-Suomen poliisista kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Tekninen tutkimus osoitti, että veri oli uhrin.

Erittäin julmaa väkivaltaa

Mies ja tyttö otettiin kiinni. Poliisiasemalla heidät puhutettiin ja he selittivät epämääräisesti, mistä veri heidän vaatteissaan oli peräisin. Aluksi he kiistivät edes olleensa paikalla uhrin asunnossa.

Pikkuhiljaa kuulustelujen edetessä 15-vuotias tyttö alkoi puhua ja hän otti koko teon omille niskoilleen. Hän väitti tehneensä kaiken väkivallan uhrille.

Tutkinnassa selvisi, että 15-vuotias tyttö oli kyllä lyönyt uhria ensimmäisenä veitsellä, mutta 23-vuotias mies osallistui myös väkivaltaan ja uhrin tappamiseen.

Tyttö kertoi mitättömän syyn teolleen.

– Siinä oli tullut jonkinnäköistä sanaharkkaa tai kinaa uhrin kanssa ja uhri oli nimitellyt tytön isosiskoa. Tämä tyttö oli sitten siitä hermostunut ja lyönyt puukolla, Kyynäräinen kertoo.

Uhri oli revitty hänen käyttämästään pyörätuolista lattialle ja hänen päälleen oli heitetty tavaroita, kuten mikroaaltouuni ja peili.

Uhrilla oli rinnassaan ja vatsan seudulla yhdeksän veitsen iskua ja useita mustelmia. Lisäksi hänen kurkkunsa oli viilletty auki. Naisen kuolinsyy oli syvä veitsen isku kaulaan.

Poliisi päätyi tutkinnassaan siihen, että väkivalta naista kohtaan oli kestänyt noin 10–15 minuuttia.

Tyttö katui

Kumpaakin tekijää syytettiin oikeudessa murhasta. Heille tehtiin mielentilatutkimukset jo esitutkinnan aikana.

15-vuotias tyttö todettiin alentuneesti syyntakeiseksi. Hänet tuomittiin murhasta, mutta ikänsä vuoksi alentuneesti syyntakeisena nuorena henkilönä. Hänen tuomiokseen tuli yhdeksän vuotta vankeutta.

Tekoaikaan 23-vuotias Harri Mikael Kivelä oli tekoa tehdessään täysissä järjissään. Hänet tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Nuori tyttö osoitti teosta katumusta jo esitutkinnan aikana.

– Tyttö Itki useita kertoja, että kyllähän se oli hänelle raskas paikka. Hän ehkä sitten ymmärsi, että on tullut todella tyhmästi tehtyä. Tämä mies ei juurikaan katumuksen merkkejä osoittanut.

Miksi teinityttö yritti ottaa teon omille niskoilleen ja piilotella miehen osuutta? Mitä tekijät sanoivat toisilleen, kun heidät otettiin kiinni?

Katso Rikospaikan juttu Salon murhasta yllä olevalta videolta.