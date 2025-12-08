MTV:n tietojen mukaan poliisi on ottanut yhden henkilön kiinni Savonlinnan tuhoisaan tulipaloon liittyen. Itsenäisyyspäivän aamuna syttyneessä tulipalossa kuoli äiti ja kolme pientä lasta.
MTV:n tietojen mukaan poliisi epäilee rikosta Savonlinnan Louhella neljän ihmisen hengen vieneessä palossa. MTV:n tietojen mukaan poliisi on ottanut kiinni miehen asiaan liittyen.
Itä-Suomen poliisista kerrotaan, että poliisi tiedottaa asiasta tänään iltapäivällä kello 13-15 aikoihin.
MTV:n tietojen mukaan tuhoutuneessa omakotitalossa asui parikymppinen äiti kaksospoikien ja pienemmän lapsen kanssa. Poliisin mukaan lapset olivat 1-3-vuotiaita.
Ilta-Sanomien mukaan lasten isä kuuluu romaniyhteisöön.
Uhrit löytyivät lähekkäin
Hätäkeskus sai lauantaina 6. joulukuuta aamukahdeksalta ilmoituksen suuresta rakennuspalosta Savonlinnan Louhella. Hattukalliontiellä sijaitseva sataneliöinen omakotitalo oli ilmiliekeissä, kun viranomaiset saapuivat paikalle.
Uhrit löytyivät talosta kuolleina. Uhrit tunnistetaan oikeuslääketieteellisessä tutkinnassa, joka ei ole vielä valmistunut.
– Tällaisissa asioissa yritetään mahdollisimman nopeasti saada selvyys (kuolinsyystä ja henkilöllisyyksistä). Luulen, että jo maanantaina oikeuslääkärille tulee työtehtävä, rikoskomisario Markku Kärpänen kertoi sunnuntaina.
– Poliisi jatkaa tapahtumapaikan teknistä tutkintaa viikonlopun ajan ja selvittää muun muassa palon syttymissyytä.
Kärpänen toimi päivystävänä tutkinnanjohtajana viikonloppuna. Hänen mukaansa vainajat löytyivät rakennuksesta ”suhteellisen läheltä” toisiaan. Hän arvioi sunnuntaina, että tästä voisi päätellä heidän olleen samassa huoneessa palon aikaan.