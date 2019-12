Salkkukierrätys selvillä – tässä ovat Sanna Marinin hallituksen ministerit: Keskustassa vaihdettiin rooleja, Paatero sai osittain vanhan tehtävänsä takaisin

11:42 Keskusta ilmoitti tänään uudet ministerinsä – MTV Uutiset näytti tilaisuuden suorana.



Osa Rinteen hallituksen ministereistä jatkaa samoissa tehtävissään, mutta osa ministerinsalkuista jaetaan uusiksi.

Mainos

Mainos

Eronnut pääministeri Antti Rinne siirtyy eduskunnan varapuhemieheksi.

Mikäli ministerijako toteutuu puolueiden ehdotusten mukaisesti, Sanna Marinin hallituksesta on tulossa seuraava:

Sanna Marin, pääministeri, SDP

Pääministeriksi nouseva Sanna Marin on kotoisin Tampereelta. Hän on toiminut Rinteen hallituksessa liikenne- ja viestintäministerinä.

34-vuotiaasta Marinista tulee Suomen historian nuorin pääministeri. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri.



Sanna Marinilla on pieni tytär puolisonsa Markus Räikkösen kanssa.



Mainos

Mainos

Tytti Tuppurainen, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, SDP

Oulusta tuleva Tytti Tuppurainen, 43, saa hoidettavakseen osittain kohun kautta eronneen Sirpa Paateron ministerinsalkun, kun omistajaohjausasiat siirretään Tuppuraisen vastuulle.

Ennen eduskuntauraansa Tytti teki töitä Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän on naimisissa eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion kanssa ja Tuppuraisella on kaksi lasta.



Sirpa Paatero, kuntaministeri, SDP

55-vuotias Sirpa Paatero on ollut SDP:n kansanedustaja vuodesta 2006 alkaen. Marinin hallituksessa kuntaministerinä jatkava Paatero pitää osittain vanhan salkkunsa.

Mainos

Mainos

Postin paketinlajittelijoita koskevaan työehtosopimuskiistaan ja liikkeenluovutukseen liittyvä kohu johti lopulta siihen, että Paatero päätti erota kunta- ja omistajaohjausministerin tehtävästään. Sama kohu johti lopulta koko hallituksen kaatumiseen.



Omistajaohjaus oli Paateron vastuulla Rinteen hallituksessa jo toista kertaa. Ollessaan kehitysministeri Stubbin hallituksessa, omistajaohjaus kuului Paateron tontille.



Ammatiltaan Paatero on ehkäisevän päihdetyön ohjaaja. Hän on naimisissa puolisonsa Antti Paateron kanssa ja parilla on kaksi lasta.



Ville Skinnari, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, SDP

Lahdesta kotoisin oleva 45-vuotias Ville Skinnari jatkaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin tehtävässään.



Mainos

Mainos

Koulutukseltaan Skinnari on lakimies. Hän on opiskellut sekä Hollannissa että Englannissa. Skinnari on myös entinen jääkiekkoilija.



Skinnarilla on kolme lasta puolisonsa Tea Skinnarin kanssa. Tea Skinnari on ammatiltaan liikunnanohjaaja.



Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri, SDP

Porilainen 45-vuotias Krista Kiuru jatkaa perhe- ja peruspalveluministerinä Marinin hallituksessa.

Kiuru on toiminut aiemmin ministerin tehtävissä sekä Stubbin että Kataisen hallituksissa. Hän on hoitanut asunto- ja viestintäministerin, opetusministerin sekä opetus- ja viestintäministerin tehtävissä.



Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan tehtävää hoitanut Kiuru nähtiin paljon julkisuudessa viime keväänä, kun sote-uudistusta yritettiin puristaa maaliin ennen hallituskauden loppua. Lopulta uudistuksen myöhästyminen johti Sipilän eronpyyntöön ja hallituksen kaatumiseen.



Koulutukseltaan Kiuru on valtiotieteiden maisteri ja toiminut opettajan tehtävissä ennen kansanedustajan uraansa.



Mainos

Mainos

Timo Harakka, liikenne- ja viestintäministeri, SDP

Rinteen hallituksessa työministerin tehtävää hoitanut Timo Harakka, 56, otti pääministeriksi nousevan Sanna Marinin salkun kantaakseen.



Helsinkiläisellä Harakalla on toimittajataustaa: Hän on juontanut Ylellä Pressiklubi-ohjelmaa ja toiminut kolumnistina. Hän on myös kirjoittanut useita kirjoja. Koulutukseltaan Harakka on teatteritaiteen maisteri.



Harakka sai 80-luvun lopulla potkut koulusta ja ehdollisen vankeustuomion oltuaan mukana Teatterikorkean opiskelijaryhmässä, joka hajotti koulun kalustoa tuhansien markkojen edestä.

Tuula Haatainen, työministeri, SDP

Helsinkiläinen, 59-vuotias Tuula Haatainen nousee SDP:n riveissä jälleen ministerikaartiin ja ottaa Timo Harakan työministerin tehtävän hoitaakseen.



Haataisella onkin pitkä kokemus ministerintehtävistä, sillä hän on toiminut opetusministerinä sekä sosiaali- ja terveysministerinä Vanhasen ja Jäätteenmäen hallituksissa.



Koulutukseltaan Haatainen on valtiotieteen maisteri ja hän on tehnyt töitä sairaanhoitajana.



Haataisen puoliso Janne Metsämäki Työllisyysrahaston toimitusjohtaja. Pariskunnalla on kaksi lasta.

Katri Kulmuni, valtiovarainministeri, keskusta

Torniosta kotoisin oleva Katri Kulmuni on 32-vuotias ja keskustan ehdokas valtiovarainministeriksi. Hän hoiti Rinteen hallituksessa elinkeinoministerin tehtävää.



Kulmuni valittiin keskustan puoluekokouksessa puolueen puheenjohtajaksi aiemmin syksyllä, joten salkkuvaihdos valtiovarainministeriksi oli osittain odotettavissa.



Kulmuni on naimisissa Metsäteollisuudessa edunvalvontatehtävissä toimivan Jyrki Peisan kanssa.

Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri, keskusta

Pertunmaalta kotoisin oleva 60-vuotias Jari Leppä jatkaa maa- ja metsätalousministerinä myös Marinin hallituksessa. Hän on toiminut vastaavassa tehtävässä myös Rinteen ja Sipilän hallituksessa.



Hän on ammatiltaan maanviljelijä ja maanviljelysteknikko.



Lepällä on vuonna 2011 syntynyt tytär ja hänen aviopuolisonsa on opettaja Katriina Leppä.



Mika Lintilä, elinkeinoministeri, keskusta



Elinkeinoministeriksi siirtyvä Mika Lintilä vaihtaa salkkuaan, sillä Rinteen hallituksessa hän hoiti valtiovarainministerin tehtävää. Elinkeinoministeriö onkin työympäristönä Lintilälle tuttu, sillä hän toimi elinkeinoministerinä Sipilän hallituksessa. Lintilä on 53-vuotias ja kotoisin Toholammilta.



Lintilä tunnetaan innokkaana raviurheilun seuraajana.



Lintilällä kaksi tytärtä ja hänen puolisonsa on farmaseutti Pirjo Pikkukangas.



Antti Kaikkonen, puolustusministeri, keskusta



Puolustusministeri Antti Kaikkonen pitää Rinteen hallituksessa hänelle osoitetun ministerinsalkkunsa. Tuusulasta kotoisin oleva Kaikkonen on 45-vuotias valtiotieteen kandidaatti.



Kaikkonen sai vuonna 2013 ehdollisen vankeustuomion luottamusaseman väärinkäyttämisestä liittyen Nuorisosäätiön vaalirahakohuun.

Lue myös: Kaikkoselle ehdollista luottamusaseman väärinkäytöstä



Hanna Kosonen, tiede- ja kulttuuriministeri, keskusta



Savonlinnasta kotoisin oleva 43-vuotias Hanna Kosonen pitää tiede- ja kulttuuriministerin salkkunsa myös Marinin hallituksessa.



Kulttuurista kiinnostunut Kosonen tunnetaan myös urheilun saralta: Kosonen on voittanut viestin MM-kultaa hiihtosuunnistuksessa.



Ammatiltaan Kosonen on yrittäjä.

Li Andersson, opetusministeri, vasemmistoliitto

Turkulainen, 32-vuotias Li Andersson jatkaa opetusministerin tehtävässä. Hän on myös vasemmistoliiton puheenjohtaja.

Kevään vaaleissa Andersson oli äänikuningatar: Hän sai yli 24 000 ääntä, joka oli maan toiseksi paras tulos.



Koulutukseltaan Andersson on valtiotieteiden kandidaatti. Hän seurustelee Juha Pursiaisen kanssa.



Aino-Kaisa Pekonen, sosiaali- ja terveysministeri, vasemmistoliitto

Riihimäeltä kotoisin oleva, 40-vuotias Aino-Kaisa Pekonen nousi ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 2011. Hänen veljensä on näyttelijä Aku Hirviniemi. Pekosen molemmat vanhemmat ovat toimineet vasemmistoliiton edustajina Riihinmäen kaupunginvaltuustossa.



Pekonen on koulutukseltaan lähihoitaja. Hänen puolisonsa on Henri Pekonen ja Pekosella on kolme lasta.



Aino-Kaisa Pekonen ja Hanna Sarkkinen jakavat sosiaali- ja terveysministerin pestin. Viimeisillään raskaana oleva Sarkkinen siirtyy tehtävään viimeiseksi kahdeksi vuodeksi.



Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri, RKP

54-vuotias Thomas Blomqvist on kotoisin Raaseporista ja hoitaa Marinin hallituksessa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerin tehtäviä. Hän on myös RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Ammatiltaan Blomqvist on maanviljelijä ja yrittäjä. Hän on naimisissa Maria Blomqvistin kanssa ja parilla on kolme lasta.

Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri, RKP

Anna-Maja Henriksson jatkaa oikeusministerin tehtävässään. Hän toimi oikeusministerinä myös Stubbin ja Kataisen hallituksissa.



Pietarsaarelainen Henriksson on 55-vuotias ja koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti sekä varatuomari.



Henrikssonilla on kaksi lasta ja hänen puolisonsa on Janne Henriksson.



Maria Ohisalo, sisäministeri, vihreät

34-vuotias Maria Ohisalo on kotoisin Helsingistä.

Vihreiden puheenjohtajana toimiva Ohisalo nousi eduskuntaan viime keväänä. Hän on kuitenkin toiminut puolueen varapuheenjohtajana jo vuodesta 2015. Ohisalo on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori.

Hänen puolisonsa on Miika Johansson.

Pekka Haavisto, ulkoministeri, vihreät

61-vuotias Pekka Haavisto jatkaa ulkoministerin tehtävässä myös Marinin hallituksessa.



Haavisto on ollut viime viikkojen aikana kohun keskiössä koskien ulkoministeriössä tapahtunutta konsulipäällikön siirtoa. Lyhykäisyydessään kohussa on kyse siitä, painostiko Haavisto ulkoministeriön konsulipäällikköä siirtymään toisiin tehtäviin, koska heidän näkemyksensä Al-holin pakolaisleirin suomalaisten kohtalosta olivat eriävät.



Haavisto on toiminut ympäristö- ja kehitysyhteistyöministerinä, kehitysyhteistyöministerinä sekä Rinteen hallituksen ulkoministerinä. Haavistolla on pitkä kokemus ulkopolitiikassa: Hän on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa, ollut YK:n kansainvälisissä tehtävissä ja ulkoministerin erityisedustajana Afrikan kriiseissä.



Koulutukseltaan Haavisto on ylioppilas. Haaviston puoliso on Antonio Flores.



Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri, vihreät

Joensuulainen Krista Mikkonen, 46, jatkaa ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävässä.



Mikkosella on pitkä tausta kunnallispolitiikassa. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri ja ammatiltaan biologi