SDP:n Tytti Tuppurainen: Hussein al-Taeen anteeksipyyntö riittää eduskuntaryhmälle – "Olen henkilökohtaisesti hyvin pettynyt"

Al-Taee on joutunut viime päivinä kohun keskelle vanhojen, herjaavien Facebook-kirjoitustensa takia. Kirjoituksissaan hän solvasi muun muassa sunnimuslimeja, homoja, somaleja ja juutalaisia.

– On tärkeää niin pyytää anteeksi kuin voida antaa anteeksi. Nyt me annamme hänelle anteeksi ja hänellä on mahdollisuus osoittaa toiminnan muutos.