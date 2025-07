SDP:n Tuppurainen MTV:lle: Palestiina-kysymys alkaa käydä Suomelle kiusalliseksi

SDP:n Tytti Tuppuraisen mukaan pääministeri Orpo voisi Palestiinan tunnustamiseen liittyvässä kysymysessä turvautua opposition tukeen. Hänen mukaansa kyseessä on ulkopoliittinen pattitilanne, josta pitäisi päästä eteenpäin nyt.

Palestiinan valtion tunnustaminen on herättänyt viime päivinä keskustelua. Presidentti Alexander Stubb kertoi aiemmin torstaina STT:lle toivovansa Suomen tunnustavan Palestiina ja sanoi olevansa valmis allekirjoittamaan hallituksen esityksen valtion tunnustamisesta vaikka heti.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Lähi-itään tarvitaan ratkaisu, joka takaa Palestiinalle ja Israelille turvallisen tulevaisuuden. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan, ministeri Sari Essayahin mukaan hallituksen aiemmat linjaukset Palestiinan valtion tunnustamisesta ovat voimassa.

– Yksimielisyyttä ei asiasta ole eikä KD:n osalta kanta ole muuttunut, Essayah viestitti.

Puolestaan ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan RKP kannattaa Palestiinan valtion tunnustamista. Neljännen hallituspuolueen, perussuomalaisten, puheenjohtaja Riikka Purra ei ole vielä kommentoinut aihetta.

Tuppurainen: Orpo voisi turvautua opposition tukeen

Oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen antoi kommenttinsa aiheesta MTV Uutisille. Hänen mukaansa kyseessä on ulkopoliittinen pattitilanne, josta pitäisi päästä eteenpäin nyt, kun tasavallan presidentin kanta on kaikille selvä.

Tuppuraisen mukaan Orpo voisi turvautua opposition tukeen.

– Hän voisi hakea eduskunnasta selkänojaa Palestiinan valtion tunnustamiselle ja eduskunnan ratkaisun myötä viedä asian tp-utvaan, jossa tasavallan presidentti voisi asianomaisen päätöksen tehdä.

Tuppuraisen mukaan Gazan kysymys on erittäin polttava ja ajankohtainen, joten hänen nähdäkseen ylittyisi kynnys sille, että eduskuntaan voitaisiin tuoda myös kysymys, joka on hallituksen sisällä riitainen.

– Kokoomus saisi tässä oppositiosta ehdottomasti tukea. Tällöin pääsisimme eteenpäin tästä hankalasta hankalasta ulkopoliittisesta pattitilanteesta ja tasavallan presidentti voisi tehdä päätöksen Palestiinan valtion tukemisesta ja tunnustamisesta aivan kuten hän on nyt selkeästi ilmaissut.

Tuppurainen kommentoi, että jos on tahtoa, on keinoa. Hänen mukaansa on vaikea löytää aivan lähihistoriasta vastaavaa tilannetta, jossa ulkopoliittinen johto olisi valtioneuvoston erimielisyyksistä johtuen toimintakyvytön.

– Tämä on erikoinen tilanne ja uhkaa käydä Suomelle jo kiusalliseksi. Suomi ei voi jäädä Palestiinan valtion tunnustamisessa historian väärälle puolelle vaan nyt täytyy valtioneuvoston tarvittaessa hakea eduskunnasta tuki, jolla ratkaisu Palestiinan valtion tunnustamisesta voidaan tehdä.