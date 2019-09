Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen ilmastotavoitteista: "Raportti alleviivaa toimien kiireellisyyttä"

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan ilmastopaneeli IPCC:n uusimman raportin viesti on selvä, vaikka monet siinä esiin tulleet asiat ovat olleet jo tiedossa.

– Kyllä se alleviivaa sitä, että toimilla on kiire sekä ilmastonmuutoksen torjumisessa kuin sopeutumisessa, ministeri sanoo STT:lle puhelimitse New Yorkista, jossa on käynnissä YK:n yleiskokous.