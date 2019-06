Tässä he ovat: MTV Uutiset esittelee uudet ministerit

MTV Uutiset esittelee uuden hallituksen ministerit. Ministeriesittelyt on järjestetty puolueittain sukunimen mukaan aakkostettuna.

Sosialidemokraatit



Timo Harakka, työministeri

Toimittajaurallaan Harakka muun muassa juonsi Ylellä Pressiklubi-ohjelma sekä kirjoitti kolumneja useisiin lehtiin. Koulutukseltaan hän on teatteritaiteen maisteri. 80-luvun lopulla hän oli mukana opiskelijaryhmässä, joka hajotti koulun kalustoa tuhansien markkojen edestä. Harakka sai tuolloin ehdollisen vankeustuomion ja potkut koulusta.

Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri

44-vuotiaalla Krista Kiurulla on takanaan useita ministeripestejä Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallituksissa. Hän aloitti vuonna 2011 asunto- ja viestintäministerinä, mutta siirtyi myöhemmin "ministerikierrätyksessä" opetusministeriksi. Vasemmistoliiton erotessa hallituksesta Kiuru sai viestintäministerin tehtävät takaisin hoitaakseen.

Porilainen Kiuru on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja tehnyt ennen vuonna 2007 alkanutta kansanedustajauraansa töitä opetustehtävissä. Viime vaalikauden lopulla Kiuru oli paljon julkisuudessa toimiessaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana, jossa sote-uudistusta käsiteltiin edelleen sen kaatuessa lopullisesti.

Sanna Marin, liikenne- ja viestintäministeri

Sanna Marin, 33, on SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja. Hän tuurasi Antti Rinnettä tänä keväänä tämän sairausloman aikana. Koulutukseltaan Marin on hallintotieteiden maisteri ja hänet muistetaan Tampereen kaupunginvaltuuston jämäkkänä puheenjohtajana.

Sirpa Paatero, kunta- ja omistajaohjausministeri

Sirpa Paaterolla, 56, on aiempaa kokemusta ministeri kokemusta Stubbin hallituksesta. Hän toimi kehitysministerinä vajaan vuoden sen jälkeen, kun vihreät oli jättänyt hallituksen. Paatero nousi eduskuntaan helmikuussa 2006 RAY:n toimitusjohtajaksi siirtyneen Sinikka Mönkäreen tilalle.

Paatero on kotoisin Kaakkois-Suomesta, josta hänet on myös valittu eduskuntaan. Paatero toimi työuransa alussa käsityöammateissa, mutta opiskeli sittemmin kasvatustieteitä yliopistossa ja valmistui Etelä-Karjalan ammattikoulun päihdetyön moniammatillisesta lisäkoulutuksesta 1997. Kansanedustajan työtä ennen hän oli ehkäisevän päihdetyön ohjaajana Kotkan kaupungilla.

Antti Rinne, pääministeri

Ennen poliitikon uraa Rinne on työskennellyt ammattiyhdistysliikkeessä, viimeisimpänä Ammattiliitto Pron puheenjohtajana. 56-vuotias Rinne asuu Mäntsälässä.

Ville Skinnari, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri

Lahtelainen Ville Skinnari on SDP:n varapuheenjohtaja ja toisen polven ministeri. Kansanedustaja Jouko Skinnarin poika nousi eduskuntaan vuoden 2015 vaaleissa.

Skinnari valmistui lakimieheksi Englannissa vuonna 2001. Hän on tehnyt töitä liike-elämässä Suomessa ja ulkomailla. Skinnari on myös entinen jääkiekkoilija. Hän pelasi Lahden Reippaassa 33 SM-liigaottelua vuosina 92–94 tehoin 1+3.

Tytti Tuppurainen, eurooppaministeri

Oululainen Tytti Tuppurainen, 43, on kolmannen kauden kansanedustaja, joka johtaa Demarinaisia. Hän tavoitteli puolueen puheenjohtajuutta Lahden puoluekokouksessa, mutta jäi kisan kolmanneksi. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Ennen eduskuntauraansa hän työskenteli Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Nuoruudessaan Tuppurainen oli mukana perustamassa kierrätyspalveluyritys Oulun Ekotuote Oy:tä, jonka toimitusjohtaja hänestä tuli 18-vuotiaana. Tuppurainen on naimisissa eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion kanssa.

Keskusta



Antti Kaikkonen, puolustusministeri



Tuusulassa asuva Antti Kaikkonen, 45, nousi eduskuntaan vuonna 2003 ollessaan tuolloin 29-vuotias. Kaikkonen on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti.

Hanna Kosonen, tiede- ja kulttuuriministeri (tuuraa Annika Saarikkoa 8/19-8/20)

Hanna Kosonen on 43-vuotias filosofian maisteri. Hän on toista kautta kansanedustajana sekä toimii Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Katri Kulmuni, elinkeinoministeri

31-vuotias Katri Kulmuni on ollut eduskunnassa vuodesta 2015. Hän keräsi kevään eduskuntavaaleissa Lapin vaalipiirissä 8423 ääntä. Kulmuni on lisäksi Tornion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Kulmuni puhuu venäjää ja on opiskellut Pietarissa. Hän toimii lisäksi Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtajana.

Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri

59-vuotias Jari Leppä on hallituksen kokeneimpia kansanedustajia, sillä hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 1999 lähtien. Leppä nimitettiin edellisen hallituksen maa- ja metsätalousministeriksi. Hän on koulutukseltaan maanviljelysteknikko ja ammatiltaan maanviljelijä.