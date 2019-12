Katri Kulmuni kertoo nyt, miksi keskusta halusi Antti Rinteen sivuun – eron taustalla kolme painavaa syytä: "Peli oli pakko viheltää poikki"

Vastikään valtiovarainministerin salkun itselleen valinnut keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni aloittaa avoimen kirjoituksensa toteamalla aluksi, että kunkin hallituspuolueen ja kansanedustajan on tehtävä ryhtiliike – hallituksen moottorina ei saisi olla ajatus siitä, että tämänhetkisen hallituksen tulisi tehdä asiat toisin kuin Juha Sipilän hallitus teki ennen Antti Rinteen hallitusta.

Kolme painavaa syytä pääministerin erolle



Kansanedustajiin vetoamisen jälkeen keskustan puheenjohtaja siirtyy ajankohtaisimpiin aiheisiin toteamalla, että ”takana on yksiselitteisesti karmea politiikan viikko”.

1. Hankalat työmarkkinat



– Hallituksesta käsin sen ymmärryksen antaminen, että nyt on oikein luvan kanssa paikka vetää kotiinpäin, johtaa itseään toteuttavaan kehään. Neuvottelut vaikeutuvat, kun on ennalta luotu odotus, että hallituksen – tai sen joidenkin puolueiden kautta asia tulee hoidettua paremmin. On otettava se vastuu, joka hallitukselle kuuluu – vastuu toimimisesta tavalla, joka edesauttaa kaikin tavoin neuvottelurauhaa.