Suomen vaatimus brasilialaislihan tuontikiellosta levisi maailmalla kulovalkean tavoin – nyt ministeri Lintilä tarkentaa: "Se oli yksityisajattelua"

– Ilmoitimme, että komissio tutkisi, onko naudanlihan tuonnin keskeyttäminen Brasiliasta mahdollista. Tämä on se, mitä Suomi – tai itse – olen esittänyt kantana. Myöhemmin tähän samaan on liittynyt myös kysymys siitä, onko soijan suhteen tehtävä joitain ratkaisuja, valtionvarainministeri Mika Lintilä (Kesk.) sanoi eilen EU:n valtionvarainministerien kokouksessa Finlandia-talolla.

Vaatimus nousi kansainväliseen julkisuuteen

– Suomi vaatii että EU:n pitää lopettaa lihan ja soijan tuonti Brasiliasta Amazonin palojen vuoksi, uutisoi esimerkiksi The New York Times.

"Yksityisajattelua"



– Kyllä se oli yksityisajattelua. Hallituksen sisällä ei ole ollut sellaista keskustelua. Mutta se teki tarkoituksensa eli meillä on ollut keskustelu komission puoleen: Pääministeri on ollut yhteydessä, ulkoministeri on ollut yhteydessä, komissiossa on asiaa käyty läpi, joten sinällään tämä toimi verrattain hyvin, Lintilä totesi.