Valtiovarainministeri: Viinarallin suitsiminen alkoholiveroprosenteista sopimalla ei ole mahdollista – Suomi virittelee kuitenkin naapurikeskusteluja veropolitiikasta

Viinarallin hillitsemiseksi valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on yrittänyt puuttua "epäterveeseen verokilpailuun". Tällä viikolla hän istui alas Viron ja Latvian kollegojensa kanssa Luxemburgissa euroryhmän kokouksen yhteydessä. Keskustelu sujui Lintilän mukaan hyvässä hengessä.

– Kaikki tunnistivat ja tunnustivat tämän problematiikan, joka alkoholiverotuksen ympärillä on ja toisaalta sen merkittävyyden jokaiselle maalle, Lintilä sanoo STT:lle.

Seuraavaksi keskusteluja jatketaan virkamiestasolla niin, että mukana on myös Liettua. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja saada selkoa kunkin maan pitkän tähtäimen alkoholiverosuunnitelmista. Lintilä sanoo, että vakaus ja ennustettavuus veropolitiikassa on tärkeää.