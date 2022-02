Hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri vaihtuu tänään. Nykyinen ministeri Krista Kiuru (sd.) on pyytänyt eroa ministerin tehtävästä perhevapaan vuoksi. Hänen tilalleen uudeksi perhe- ja peruspalveluministeriksi nimitetään kansanedustaja Aki Lindén (sd.).

Kiurun on määrä palata tehtävään syyskuussa. Lindénin pesti olisi näin ollen reilun puolen vuoden mittainen.

Lindén, 69, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Hän eläköityi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtajan tehtävästä vuoden 2018 päätteeksi. Ennen Husia hän johti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä vuodet 2001–2010.

Taustansa myötä Lindén tunnetaan puolueensa sote-osaajana. Hän on opiskellut lääketieteen lisensiaatin ja valtiotieteen maisterin tutkinnot.

Omalääkärimallin kannattaja

Lindén on julistautunut vannoutuneeksi omalääkärimallin kannattajaksi. Demokraatti-lehden haastattelussa Lindén sanoo, että hän aikoo ajaa asiaa myös perhe- ja peruspalveluministerinä.

– Ehdottomasti ajan. Se on minulla niin näkyvästi ollut esillä. Ilman muuta teen kaiken voitavani sen eteen, Lindén sanoi Demokraatille.

Näkyvälle paikalle

SDP:n jäsen Lindén on ollut vuodesta 1994 alkaen. Hän lähti nuoruudessaan politiikkaan mukaan kommunistisen nuoriso- ja opiskelijaliikkeen kautta. Turussa asuva Lindén on naimisissa, ja hänellä on kaksi lasta.