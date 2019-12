Tiukkoja kysymyksiä Haavistolle: Ulkoministeriön ammattijärjestö vaatii selitystä konsulipäällikön siirrolle – lue avoin kirje kokonaan

Avoimen tiedotteen mukaan Pasi Tuomisen aseman horjuttaminen on herättänyt henkilöstön parissa ihmettelyä ja huolta. Henkilöstö myös kritisoi sitä, että se on saanut asiasta tietoa lähinnä median välityksellä.

UHVYn mukaan avoin kysymys on esimerkiksi se, miten ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on voinut omalla päätöksellään muuttaa ministeriön työjärjestystä ja siirtää Tuomisen työtehtäviä toiselle virkamiehelle.

Kirjeessä tiukkoja kysymyksiä

Hyvässä työpaikassa kriisit käsitellään aina myös oman henkilökunnan kanssa. Avoin keskustelukulttuuri on toimivan työyhteisön ydin. Näin ei ole meillä nyt tapahtunut, vaan olemme joutuneet keräämään tietomme pääasiassa mediasta ja huhupuheista käytäviltä. Sisäisesti asiasta on tiedotettu vain konsulipalveluissa, jossa osastosta vastaava alivaltiosihteeri on käynyt puhumassa. Me muut olemme informaatiossa lähinnä Ilta-Sanomien varassa.