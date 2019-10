Ministeri Kiuru puolustaa hoitajamitoitusta: "Rahoitus ei jää seuraavalle hallitukselle"

Oppositio on kutsunut luonnosta muun muassa aprillihoitajamitoitukseksi, koska siirtymäaika päättyisi aprillipäivänä ja samalla seuraavien eduskuntavaalien alla. Laki tulisi voimaan elokuussa 2020, mutta kaavaillun 0,7:n mitoituksen voisi alittaa siirtymäaikana, joka kestäisi vuoden 2023 aprillipäivään.

Lisäksi oppositio pelkää, että hoitajat kaikkoavat kotihoidosta, kun heitä tarvitaan entistä enemmän tehostetussa hoidossa. He epäilevät myös, että pelkkä kirjaus ei tuo tarvittavia 4 400:ää hoitajaa alalle.

Vanhustenhoidosta vastaava ministeri, peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) halusi viikon lopulla selvittää toimittajille, mistä on kyse. Miten ministeri vastaa väitteisiin?

Saadaanko hoitajia 4 400 eli niin paljon kuin 0,7 prosentin hoitajamitoituksen on arvioitu edellyttävän?

– Lisäkoulutustarpeet ovat ilmeiset, ja muuntokoulutusta tarvitaan. Lisäksi meillä on yli 70 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista tällä hetkellä kentän ulkopuolella. Tarvitsemme jokaista halukasta hakeutumaan hoitoalalle. Jos säälliset työolosuhteet voidaan turvata uudella esityksellä, uskon, että se toimii myös vetovoimatekijänä alalle. Asiantuntijoiden esittämä tiekartta hoitajien saamiseksi on ollut yksimielinen, mikä tukee oletusta, että hoitajat on saatavissa tässä ajassa.