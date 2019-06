RKP julkisti ministerinsä: Neljännen kauden maanviljelijäkansanedustajasta tasa-arvoministeri

Tämä tarkoittanee, että Henrikssonista itsestään tulee oikeusministeri. Tätä on uumoiltu jo aiemmin, sillä varatuomari Henriksson toimi oikeusministerinä vuosina 2011–2015.

Raaseporilainen Thomas Blomqvist on maanviljelijä, joka on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007 lähtien. Hän on RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.