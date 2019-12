Eeva Lehtimäen kommentti: Sirpa Paateron ihmeellinen ylösnousemus ei lisää luottamusta vastuunkantoon ja politiikkaan

Sanna Marinista tulee Suomen nuorin pääministeri. Eiliset salamavalot ja onnittelut vaihtuvat karuun arkeen kuitenkin heti, kirjoittaa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki. On koottava omat joukot, on vakuutettava hallituskumppanit sekä ratkaistava muutama iso poliittinen ongelma.

On osattava neuvotella, ei juonimista ja peliä, ministerien on annettava johtaa, pitää valita taistelunsa, koska kuiskaus kuuluu huutoa paremmin. Marin sanoi olevansa myös lojaali ja kuunteleva pääministeri, joka seisoo omilla jaloillaan, eikä ole kenenkään ohjailtavissa.

Puoli vuotta on kuitenkin pitkä aika nykypolitiikassa



Rinteen kohdalla SDP päätyi tyylikkääseen, mutta myös ovelaan ratkaisuun. Entinen pätkäpääministeri saa arvostetun varapuhemiehen paikan. Varsinaisena puhemiehenä on toinen entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.). Viime vaalikausien puhemiehet ovat olleet aktiivisia yhteiskunnallisia keskustelijoita, mutta tapoihin on kuulunut, etteivät he puutu isommin kourin päivänpoliittisiin kysymyksiin.

Politiikan Lasarus-ilmiö



Tytti Tuppurainen omistajanohjaukseen

Paljon on myös tekemistä, että maassa on aidosti toimintakykyinen hallitus viime viikkojen hallituskriisin jäljiltä. Puoli vuotta hallituksen ministerit ovat myös hokeneet, että hallitusohjelma on vähintäänkin maailman, ellei koko universumin edistyksellisin. Ja tätä on toisteltu yhtä suurella innolla kuin luottamusta hallituskriisin aikana. Puoli vuotta on kulunut, ja pikku hiljaa pitäisi alkaa näkyä myös tulosta.