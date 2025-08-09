Orpo Purran budjettiesityksestä: Pikkuisen erilaisessa marssijärjestyksessä kuin aiemmin

09.08.2025

MTV UUTISET – STT

Pääministeri Petteri Orpon mukaan Purran budjettiesityksessä oli kyse vasta perussuomalaisten näkemyksestä.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiesitys on perussuomalaisten näkemys ja neuvottelut yhteisen näkemyksen ratkaisemiseksi alkavat vasta myöhemmin.

Orpon mukaan hallituspuolueet tuovat pöytään omat listansa, joita ryhdytään käymään läpi ja yhteensovittamaan miljardin suuruisen sopeutuskokonaisuuden löytämiseksi.

Orpon mukaan asia meni ehkä pikkuisen erilaisessa marssijärjestyksessä kuin aiemmin.

