Li Andersson MTV:n Uutisextrassa: Listaamattomien yritysten osinkoverotukseen pitäisi puuttua – vaikka hallituksessa on sovittu toisin

– Minusta siinä näkyy, että puolueen johtaja on eri asia kuin puolue. Eli puolueen kannatuksen nostamiseksi pitää huolehtia siitä, että meillä on näkyviä ja osaavia poliitikkoja kaikissa vaalipiireissä, maakunnissa ja kunnissa, jotka vievät meidän sanomaa eteenpäin ja joita ihmiset myöskin haluavat äänestää. Siihen ei riitä vain yksi puoluejohtaja vaan tarvitaan koko organisaation tasolla duunia, Andersson korostaa.

Hallituksessa on sovittu, että tähän ei puututa, niin miksi nostatte sen jatkuvasti esille?



– Me nostamme sen jatkuvasti esille koska mielestämme se on kuvaava esimerkki siitä, minkä tyyppisiä arvovalintoja suomalaisessa politiikassa on tehty. Siitä huolimatta, että asiantuntijat ja valtiovarinministeriön omat työryhmät, jotka ovat pohtineet meidän yritysverotuksen rakennetta, ovat esittäneet tähän muutoksia, niin että se saadaan järkevämmälle tasolle. Siitä huolimatta se on säilynyt, sanoo Andersson.