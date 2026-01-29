Liittovaltion maahanmuuttoviranomaiset ovat tässä kuussa ampuneet kuoliaaksi kaksi Yhdysvaltain kansalaista Minneapolisissa.
Yhdysvalloissa maahanmuuttopoliisi ICE:n agentteja Minnesotan osavaltiossa ohjeistetaan nyt välttämään kanssakäymistä niin sanottujen agitaattorien kanssa.
Uudesta ohjeistuksesta kertoo uutistoimisto Reuters.
Agentteja ohjeistetaan lisäksi kohdistamaan maahanmuuttotoimiaan ainoastaan siirtolaisiin, joilla on rikossyytteitä tai -tuomioita.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että hänen hallintonsa aikoo rauhoittaa Minneapolisin tilannetta hieman.
