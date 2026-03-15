Seitsemästä turvapaikkaa alun perin hakeneesta joukkueen jäsenestä jäljellä Australiassa on enää kaksi.

Neljä Australiasta turvapaikan saanutta Iranin naisten jalkapallojoukkueen jäsentä on päättänyt palata kotimaahansa.



Tuorein kotimaahansa palaava urheilija on joukkueen kapteeni Zahra Ghanbari. Iranilainen uutistoimisto IRNA kertoi sunnuntaina, että Ghanbari palaa Australiasta Iraniin viidentenä joukkueen jäsenenä.



Ghanbari palaa kotimaahansa Malesian kautta.



Australian sisäministeri Tony Burke ilmoitti aiemmin sunnuntaina, että kolme joukkueen jäsentä on päättänyt palata kotimaahansa. Iranin valtionmedian mukaan Malesian kautta palaavasta kolmikosta kaksi on pelaajia ja yksi kuuluu joukkueen taustahenkilöstöön.



Myös aiemmin tällä viikolla yksi turvapaikkaa hakeneista iranilaisista muutti mielensä. Seitsemästä turvapaikkaa alun perin hakeneesta joukkueen jäsenestä jäljellä Australiassa on enää kaksi. Kaikille oli jo myönnetty turvapaikka, kertoi Australian yleisradio ABC.



Joukkueen jäsenet hakivat turvapaikkaa sen jälkeen, kun pelaajat oli kotimaassa leimattu sota-ajan pettureiksi, koska he eivät laulaneet maan kansallislaulua ennen ottelun alkua.



Iranin joukkue osallistui jalkapallon naisten Aasian-mestaruuskilpailuihin Australiassa.



Australian viranomaisten mukaan pelaajien kanssa keskusteltiin pitkään heille tarjolla olevista vaihtoehdoista, mutta pelaajilla oli edessään "äärimmäisen vaikeita päätöksiä", kertoi ministeri Burke.



Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Irania siitä, että maa painostaa urheilijoitaan uhkailemalla heidän sukulaisiaan tai takavarikoimalla heidän omaisuuttaan, jos he loikkaavat muihin maihin tai vastustavat julkisesti hallintoa.