"Trump pitää kaikki vaihtoehdot avoimina", Valkoinen talo kommentoi.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on osoittanut "vakavaa kiinnostusta" lähettää amerikkalaisjoukkoja Iraniin.
Asiasta kertoo neljä lähdettä yhdysvaltalaismedia NBC Newsille.
NBC:n mukaan Trump on keskustellut maajoukkojen lähettämisestä avustajiensa ja republikaanipuolueen jäsenten kanssa.
Kyse ei olisi suuresta maahyökkäyksestä Iraniin, vaan pienestä amerikkalaisjoukosta, joita NBC:n lähteiden mukaan käytettäisiin "rajattuihin strategisiin tarkoituksiin".
Trump ei ole tehnyt mitään päätöksiä tai antanut määräyksiä maajoukkojen lähettämiseen liittyen.
Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt kommentoi NBC Newsin uutista sanomalla, että kyse on "nimettömien lähteiden oletuksista".
– Trump pitää aina viisaasti kaikki vaihtoehdot avoimina, Leavitt jatkoi.
– Kuka tahansa, joka yrittää vihjailla hänen (Trumpin) kannattavan jotakin tiettyä vaihtoehtoa, osoittaa, ettei hänellä ole todellista paikkaa neuvottelupöydässä, hän jatkoi.
Julkisesti Trump tai muutkaan Valkoisen talon keskeiset päättäjät eivät ole osoittaneet suurempaa innostusta maajoukkojen käyttöön.
Kysyttäessä asiasta Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth ei kuitenkaan sanonut ei maajoukkojen lähettämiselle.
– En ala spekuloida sillä, mitä teemme ja mitä emme tee, Hegseth sanoi alkuviikosta.
Keskiviikkona Valkoisen talon tiedottaja Leavitt sanoi, etteivät maajoukot ole "tällä hetkellä osa suunnitelmaa".
"Suuri katastrofi"
Presidentti Trump on vaatinut Iranilta ehdotonta antautumista. Samalla Iranin uuden johdon pitäisi olla Yhdysvaltojen ja Israelin kannalta "hyväksyttävä".
Asiantuntijat ovat laajalti pitäneen Iranin hallinnon kaatamista pelkillä ilmaiskuilla epätodennäköisenä. Sellaisesta ei myöskään ole historiallista esimerkkiä.
Viikon kestäneen sodan aikana Yhdysvallat ja Israel ovat sanoneet iskeneensä tuhansiin iranilaiskohteisiin. Sodan ensi-iskuissa kuoli Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on varoittanut Yhdysvaltojen maahyökkäyksen vaarasta kuvaamalla sellaista "suureksi katastrofiksi" amerikkalaisjoukoille.
Yhdysvaltalaismedia CNN:n lähteiden mukaan Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA aseistaa kurdijoukkoja, jotta nämä voisivat aloittaa kansannousun Iranissa.
Maajoukkojen lähettämistä vastaan on, että Yhdysvaltojen nykyjohto on kärkkäästi kritisoinut edellisten hallintojen niin sanottuja ikuisuussotia, jollaisiksi Yhdysvaltojen sotia Afganistanissa ja Irakissa on kuvailtu.
Yhdysvaltojen maahyökkäykset Irakiin ja Afganistaniin etenivät ensin voitokkaasti 2000-luvun alussa, mutta mehitysjoukot ajautuivat sittemmin vuosia ja taas vuosia kestäneisiin taisteluihin.
Erityisen kivulias muisto Yhdysvalloille on sota Afganistanissa, joka päättyi kaoottiseen vetäytymiseen ja äärikonservatiivisen Taliban-järjestön valtaan paluuseen vuonna 2021.