Ministeri Noemia arvosteltiin muun muassa siitä, että hän oli kutsunut maahanmuuttopoliisi ICE:n ampumia siviilejä sisäisiksi terroristeiksi ilman todisteita.
Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem oli tiistaina edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan kuultavana muun muassa maahanmuuttopoliisi ICE:n toiminnasta.
Noemia arvosteltiin muun muassa siitä, että tämä oli syyttänyt kahta ICE:n ampumaa ihmistä Renee Goodia ja Alex Prettiä sisäisiksi terroristeiksi vailla todisteita.
Noem kieltäytyi perumasta syytöksiään, kertoi NBC.
– Sain raportteja kentältä, agenteiltamme paikan päällä, ja sanoisin, että se oli kaoottinen tilanne, Noem perusteli aiempia puheitaan.
Edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan jäsen Jamie Raskin tenttasi Noemia kysymällä muun muassa, onko liittovaltion viranomaisten laillista ampua viatonta tai rikoksesta epäiltyä henkilöä vain siksi, että tämä ajaa pois paikalta.