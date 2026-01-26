Yhdysvalloissa osa myös republikaaneista on alkanut esittää kysymyksiä Donald Trumpin hallinnon toimista.

Yhdysvaltain kansalaisten tappaminen ja maahanmuuttopoliisi ICE:n toiminta Minnesotan Minneapolisissa on alkanut jo näkyä presidentti Donald Trumpin kannatuksessa, arvioi Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku.

Jopa osa republikaanipuolueen jäsenistä on alkanut arvostella Trumpin hallinnon toimintaa.

– Periaatteessahan republikaanien enemmistö ehdottomasti kannattaa maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden poistamista Yhdysvalloista, mutta viime aikoina on kuollut kaksi Yhdysvaltain kansalaista ja

maltillisempien republikaanien piirissä on ruvettu esittämään kysymyksiä tästä prosessista, Saikku kommentoi Kymmenen uutisissa.

– Luulen, että Trump hyvin tarkkaan seuraa erilaisia gallupeja, eli tässä voi olla mahdollisuuksia jonkinnäköiseen suunnanmuutokseen.

Liian pikaisia johtopäätöksiä

Saikun mukaan erityisesti kotimaisen turvallisuuden ministeriön johto ja sen päällikkö Kristi Noem ovat saaneet palautetta myös republikaaneilta siitä, että ampumatapauksista on tehty tulkinnat liian pikaisesti.

– On päätetty, että ammutut henkilöt ovat olleet jonkin sortin rikollisia ja ampuminen on ollut perusteltu toimenpide, ja sillä selvä. Nyt on esiintynyt ääniä, että tapaukset pitäisi tutkia huolellisesti.

Osavaltioiden rooli tilanteessa on Saikun mukaan tällä kertaa mutkikas.

– Se on lähinnä juridinen kysymys, jota varmasti korkeammassa oikeudessa tullaan puimaan.

– Tyypillisesti liittovaltion erilaiset virkamiehet, sotilaat tai mitä ne kulloinkin ovat, tulevat osavaltiotasolle kuvernöörin pyynnöstä. Mutta nyt he tulivat kutsumatta ja itse asiassa hyvinkin kuvernöörin toiveiden vastaisesti. Tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne.