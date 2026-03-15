TPS:n Oliver Lauridsenin lauantain ottelussa Ässiä vastaan tekemä taklaus oli törkeydessään jopa ennennäkemätön, sanoo MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.

Lauridsen ajettiin pelirangaistuksella ulos Turussa pelatusta ottelusta, joka oli kaiken lisäksi TPS:lle huipputärkeä viimeisen pudotuspelipaikan kannalta.

Ässät teki tanskalaisen taklausta seuranneesta ylivoimasta 1–2-kavennuksen ja marssi lopulta 5–2-voittoon.

Kaikeksi onneksi Lauridsenin taklauksen kohteeksi joutunut Petteri Riihinen esiintyi illan päätteeksi Ässien sosiaalisen median kuvassa olosuhteisiin nähden hyvinvoivan näköisenä.

– Täytyy sanoa, että se on koko päivän pyörinyt mielessä. Se oli jotain sellaista, jota en muista nähneeni edes koko 2000-luvulla. Voi olla, että joku rumempikin taklaus on ollut, mutta minä en ainakaan muista sellaista, Kivi kauhisteli sunnuntaina.

Yli satakiloinen Lauridsen tuli laitatilanteeseen sivusta niin sanottuna kolmantena miehenä, jonka taklausta Riihinen ei ehtinyt ennakoida lainkaan.

– Jos sitä kuvailee järkyttäväksi puun takaa ajoksi suoraan päähän, niin se on jo liian lievä ilmaisu. Tämä meni jo jääkiekkosäännöillä niin pahasti yli, Kivi sanoo.

– Ja vielä yli satakiloinen äijä, miten käy edes mielessä, kun ajattelee, että pelaajien välinen kunnioitus on nykyään kaukalossa kaikki kaikessa. Tuollaisia ei saisi tulla koskaan.

SM-liigan kurinpitodelegaatio pohtii parhaillaan pelikieltoa, jota on kaikki edellytyksen odottaa pitkäksi.

– Mikä pelikielto on, niin kaksinumeroinen ilman muuta, mutta koko kausi saisi olla paketissa, Kivi linjaa.

SM-liigassa on harvoin nähty vähintään kymmenen ottelun pelikieltoja. Pisin päähän kohdistuneesta taklauksesta annettu pelikielto on Ässien Matti Lambergin vuonna 2017 saama 13 ottelua, mutta tuota rangaistusta pidensi Lambergin runsas kurinpitohistoria.

Vuonna 2016 Pelicansia edustanut Antti Tyrväinen sai vastaavasti 12 ottelun pelikiellon taklauksesta HPK:n Joonas Lehtivuoren päähän.

Päivitetty klo 16.38: Lisätty tieto Tyrväisen vuonna 2016 saamasta pelikiellosta.