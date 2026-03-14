MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.
6.46: Yhdysvallat iski Iranin kriittiselle "öljysaarelle"
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump totesi perjantaina paikallista aikaa, että Yhdysvallat "tuhosi täysin kaikki sotilaalliset kohteet" Iranin Khargin saarella, joka on merkittävä raakaöljyn vientikeskus.
CNN:n mukaan Khargin saaren kautta kulkee noin 90 prosenttia Iranin öljyviennistä. Khargin saarta on pidetty yhtenä mahdollisena näyttämönä, jos Yhdysvallat ryhtyy jonkinlaiseen rajattuun maaoperaatioon Iranissa.
Trump sanoo Truth Social -tilillään, että Yhdysvallat vältti tuhoamasta saarella olevaa öljyinfrastruktuuria. Presidentti kertoo kuitenkin voivansa pyörtää päätöksensä, jos Iran jatkaa Hormuzinsalmen liikenteen estämistä.
Persianlahdella noin 30 kilometrin päässä Iranin rannikolta sijaitsevaa Khargin saarta on pidetty Iranille erityisen haavoittuvana kohteena, minkä maa itsekin tiedostaa. Saksalaismedia WirtschaftsWoche uutisoi torstaina, että satelliittikuvien perusteella Iran oli tyhjentänyt saarella sijaitsevia öljyvarastoja jo viikkojen ajan ennen sotaa.
Trump uhkasi myös hyökätä saaren öljyinfrastruktuuriin, jos Iran jatkaa alusten kulun estämistä Hormuzinsalmessa.
Trumpin julkaisemalla videolla näkyy iskuja saaren lentokenttäinfrastruktuuriin.