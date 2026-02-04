Yhdysvalloissa liittovaltion hallinto vähentää maahanmuuttoviranomaisten määrää Minneapolisin kaupungissa.
Maahanmuuttoviranomaisia poistuu Minneapolisin kaupungista rajaturvallisuusjohtaja Tom Homanin mukaan noin 700, kertoo Politico.
Määrä vastaa hänen mukaansa lähes viidesosaa Minneapolisissa olevista maahanmuuttoviranomaisista.
Minneapolisissa olevat maahanmuuttoviranomaiset ampuivat tammikuussa kaksi Yhdysvaltain kansalaista kuoliaaksi kaupungin kaduilla.
Ampumistapausten seurauksena osavaltiossa ja Yhdysvalloissa laajemminkin on järjestetty mittavia mielenilmauksia, ja presidentti Donald Trumpin hallinnon toimia on arvosteltu laajasti.