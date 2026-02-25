Trumpin lähes kaksituntinen puhe syvensi kahtiajakoa ja leimasi vastapuolen hulluksi. Liioittelua ja valheita kuultiin lukemattomia. Silti puhetta pidettiin poikkeuksellisen rauhallisena, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Sanna Voltti.

Tunnin ja 48 minuuttia kestänyt Kansakunnan tila -puhe oli juuri sellainen, jota presidentti Donald Trumpin kannattajat rakastivat ja kriitikot inhosivat – mutta ei ehkä aivan yhtä voimakkaasti kuin yleensä.

Monissa analyyseissä on kiinnitetty huomiota Trumpin aiempaa sovittelevampaan sävyyn, jota pidetään vaalivuodelle tyypillisenä. Kongressin välivaalit pidetään marraskuussa, ja presidentin kannatus on tällä hetkellä historiallisen matala – useissa kyselyissä alle 40 prosenttia.

Viestin pehmentäminen voi olla välttämätöntä, jotta republikaanit eivät kärsisi murskatappiota marraskuussa.

Täysin pehmeä puhe ei kuitenkaan ollut. Trump pysyi suurimman osan ajasta käsikirjoitetussa tekstissä ja luki prompterilta, mutta kiihtyi hetkittäin. Selkeimmin, kun hän huusi salin demokraattien olevan hulluja.

On turruttavaa huomata, että presidentti voi esittää lähes kahden tunnin ajan virheellisiä tai harhaanjohtavia väitteitä, ja silti yleisvaikutelmaksi jää: "Nooh, ei se nyt niin paha ollut."

Protesti ja kova aloitus

Puhe alkoi Trumpin ylistäessä Yhdysvaltojen "kultaista aikaa" – loistoa, jonka huippua ei hänen mukaansa ole vielä edes nähty.

Tuota kultaista aikaa ei moni amerikkalainen varmasti tunnista, ainakaan talouden perusteella.

Heti puheen alussa myös demokraattiedustaja Al Green poistettiin kongressin istuntosalista. Greenillä oli mukanaan kyltti, jossa luki, etteivät tummaihoiset ihmiset ole apinoita.

Viesti oli protesti Trumpin sosiaalisen median tilillä julkaistuun rasistiseen videoon, jossa entinen presidentti Barack Obama ja entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama esitettiin apinoina.

Trump esitti puheensa aikana reippaasti valheita ja harhaanjohtavia väitteitä. Tässä niistä muutama.

Pitkä lista potaskaa

Trump väitti, että republikaanit eivät ole leikanneet Medicaid-terveysvakuutuksesta. Väite on väärä. Hänen ajamansa laaja "iso kaunis lakipaketti" leikkaa seuraavien kymmenen vuoden aikana arviolta jopa tuhat miljardia dollaria terveyspalveluista ja 10–15 miljoonaa ihmistä voi menettää Medicaid-vakuutuksensa.

Trump väitti myös, että Yhdysvallat maksaa maailman vähiten reseptilääkkeistä. Vaikka hänen hallintonsa on tehnyt sopimuksia lääkeyhtiöiden kanssa kuluttajahintojen alentamiseksi, reseptilääkkeet ovat Yhdysvalloissa edelleen maailman kalleimpien joukossa.

Trump sanoi olevansa toisella presidenttikaudellaan, vaikka sen "pitäisi olla kolmas". Hän viittasi perusteettomaan väitteeseensä vuoden 2020 vaalivoitosta. Hän hävisi vaalit, eikä Yhdysvaltain perustuslaki edes mahdollista kolmea presidenttikautta.

Trump väitti myös, että Yhdysvaltain vaalit ovat vilpillisiä ja että huijaaminen on yleistä. Väitteelle ei ole esitetty näyttöä.

Maahanmuutosta Trump sanoi, ettei hänen kaudellaan ole tapahtunut ainoatakaan laitonta rajanylitystä. Rajanylitykset ovat vähentyneet, mutta väite on virheellinen: laittomia rajanylityksiä tapahtuu edelleen rajaviranomaisten tilastojen mukaan.

Trump ei myöskään maininnut maahanmuuttoviranomaisten ampumia amerikkalaisia, Renee Goodia ja Alex Prettiä.

Hän kehui maahanmuuttopoliisi ICE:n ja kotimaan turvallisuuden ministeriön rikollisten kiinniottoja. ICE:n oman datan mukaan vain noin 26 prosentilla kiinniotetuista on rikostausta.

Trump väitti lisäksi, että Yhdysvaltain taloudella menee erinomaisesti. Inflaatio on laskenut, mutta elinkustannukset ovat yhä korkealla, ja monien amerikkalaisten talous on tiukoilla.

Trumpin mukaan hänen asettamansa tuotanto- ja tuontitullit eivät maksa amerikkalaisille kuluttajille mitään, koska muut maat maksavat ne. Väite on väärä.

Tullit ovat veroja, jotka yhdysvaltalaiset maahantuojat maksavat, ja kustannukset siirtyvät usein suoraan hintoihin. Useat taloustutkimukset ovat osoittaneet, että merkittävä osa tullien kustannuksista on päätynyt amerikkalaisten yritysten ja kuluttajien maksettavaksi.

Ukraina sai koko puheessa vain noin puolitoista lausetta. Venäjän hyökkäyssodan neljäntenä vuosipäivänä Trump totesi, että sota pitäisi saada loppumaan. Hän myös sanoi lopettaneensa kahdeksan sotaa.

Trump on ollut mukana joidenkin konfliktien neuvotteluissa ja edistänyt tulitaukoja, mutta väite kahdeksan sodan lopettamisesta ei pidä paikkaansa.

Demokraattien vastaus: "Harhainen puhe"

Useat mediat tarkistivat puheen faktat ja löysivät lukuisia virheellisiä ja liioiteltuja väitteitä. Senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer kutsui puhetta harhaiseksi.

– Amerikkalaiset eivät ole koskaan nähneet näin todellisuudesta irrallaan olevaa Kansakunnan tila -puhetta, Schumer sanoi.

Demokraattien virallisen vastauksen esitti Virginian kuvernööri Abigail Spanberger. Poikkeuksellisesti hän puhui suorassa lähetyksessä. Tavallisesti vastauspuhe on nauhoitettu.

Spanberger syytti Trumpia valehtelusta ja harhauttamisesta.

– Tänä iltana presidentti teki sen, mitä hän aina tekee. Hän valehteli, syytti muita ja harhautti. Hän ei tarjonnut todellisia ratkaisuja maamme haasteisiin, joista monia hän itse pahentaa.

Spanberger kehotti amerikkalaisia pohtimaan kolmea kysymystä: pyrkiikö presidentti tekemään elämästä edullisempaa, pitämään kansalaiset turvassa kotimaassa ja ulkomailla sekä työskentelemään heidän puolestaan.

Hänen mukaansa vastaus kaikkiin kolmeen on ei.

Puheesta löytyi kaikuja vuoden 1980 presidentinvaaleista, jolloin Ronald Reagan kysyi väittelyssä istuvaa presidenttiä Jimmy Carteria vastaan amerikkalaisilta yksinkertaisen kysymyksen:

– Oletteko nyt paremmassa asemassa nyt kuin neljä vuotta sitten?

Carterin kaudella tyytymättömyys oli suurta ja Reagan nousi presidentiksi vuonna 1981.

Demokraatit hampaattomia

Trumpin kannatusluvut ovat nyt poikkeuksellisen matalat, ja demokraateilla olisi tilaisuus iskeä.

Puolue vaikuttaa kuitenkin halvaantuneelta Trumpin ja republikaanien aggressiivisen politiikan edessä.

Samaan aikaan asetelma on paradoksaalinen: presidentti voi esittää pitkän puheen täynnä virheellisiä väitteitä, leimata vastustajiaan ja kyseenalaistaa demokraattisia instituutioita – ja silti saada kiitosta aiempaa "presidentillisemmistä" otteista.

Huolestuttavinta ei ole yksittäinen valhe, vaan rima sille, mitä pidetään normaalina.