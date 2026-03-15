Entinen huipputason ampumahiihtäjä Mari Eder on nyt pienten kaksostyttöjen äiti.
Eder, 38, kertoo jo 25. helmikuuta tulleesta perheenlisäyksestä Instagram-tilillään.
– Kaksi ihanaa pientä tyttöä tuli maailmaan ja varasti sydämemme, Eder kirjoittaa.
Mari Eder (ent. Laukkanen) saavutti urallaan kaksi maailmancupin osakilpailuvoittoa Oslon Holmenkollenin pikakilpailussa ja takaa-ajokisassa vuonna 2017.
Eder kilpaili urallaan myös maastohiihdon sprinttikisoissa. Hän sijoittui Lahden MM-kisoissa vuonna 2017 sprintissä kahdeksanneksi ja vuoden 2018 PyoengChangin olympialaisten parisprintissä viidenneksi.
Hänen aviomiehensä on itävaltalainen Benjamin Eder, joka toimi kotimaansa ampumahiihtomaajoukkueessa huoltopäällikkönä.