Viimeisen vuorokauden aikana Minneapolisissa on tapahtunut paljon. Pelkoa herättänyt rajavartioston johtaja on siirretty syrjään, ja seuraavat askeleet voivat olla ratkaisevia, kirjoittaa MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Kynttilät palavat Minneapolisin illan pimeydessä Alex Prettin muistopaikalla.

Kukkien ja koristeiden keskellä oleva kortti tiivistää tunnelman yhteen sanaan: Together – yhdessä.

AFP / Lehtikuva

Paikallisten yhtenäisyydestä on tullut keskeinen tekijä presidentti Donald Trumpin laajassa massakarkotusoperaatiossa Minneapolisissa.

Viikkoja jatkuneissa yhteenotoissa Trumpin ja viranomaisten toimintamalli on ollut selvä: kiistä ja hyökkää. Vaikka viranomaiset toimivat aggressiivisesti – pippurisumuttivat maassa makaavia ja vangitsivat jopa viisivuotiaan lapsen – Trump puolusti heitä. Kun perheenäiti Renee Good kuoli omassa autossaan, Trump syytti häntä. Kun sairaanhoitaja Alex Pretti ammuttiin kuoliaaksi tämän maatessa maassa, Trump syytti Prettia.

Tällä kertaa syyttely ei kuitenkaan enää tehonnut. Liian moni oli nähnyt silminnäkijöiden videot ja tiesi, mitä todella tapahtui.

Vuorokaudessa Trumpin niskaan vyöryi voimakas kritiikkiaalto. Jopa osa republikaaneista uskalsi kyseenalaistaa viranomaisten toiminnan. Paineen alla Trump lupasi tutkinnan tapahtumista ja sanoi harkitsevansa viranomaisten määrän vähentämistä.

Kritiikin keskellä Trump vaihtoi myös operaation johtoa. Minneapolisin tapahtumista valheellista tietoa levittänyt rajavartioston johtaja Gregory Bovino siirrettiin syrjään. Päätös sai pienen mutta äänekkään joukon kaupunkilaisia juhlimaan Bovinon hotellin edustalle. Osan mielestä Bovino muistutti liikaa natsia pitkässä oliivinvihreässä manttelissa ja lyhyessä kampauksessaan.

Tilannetta rauhoittaakseen Trump lähettää tilalle "rajatsaarinsa" Tom Homanin.

Homan tunnetaan kovan linjan miehenä, ja Minneapolisissa seurataan jännittyneinä, millaisia ohjeita hän antaa viranomaisille. Päätöksen toivotaan johtavan vähemmän aggressiiviseen linjaan, mutta lopullinen vaikutus selviää vasta myöhemmin.

Monien katseet kohdistuvat nyt piirikunnan oikeuteen. Minnesotan paikallisjohto on vienyt liittovaltion maahanmuuttoviranomaisten toimet oikeuden arvioitaviksi.

Päätöstä Trumpin massiivisen operaation laillisuudesta odotetaan lähipäivinä. Ainakin siihen asti paikalliset aikovat jatkaa protestointia – yhdessä.