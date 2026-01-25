Turun yliopiston professori sanoo paikallishallinnon ja liittovaltion näkemyksien olevan Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisin suhteen räikeästi törmäyskurssilla.

Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen professori Benita Heiskanen sanoo, että oikeuden toteutuminen Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n ampumistapauksissa vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Tilanne on Heiskasen mukaan lähtökohtaisesti politisoitunut. Paikallishallinnon ja liittovaltion näkemykset ovat ICE:n suhteen törmäyskurssilla.

– Tässä on käsillä nyt aivan ennennäkemätön tilanne, jossa molemmissa kuolemantapauksissa, joissa siis Yhdysvaltain kansalainen on kuollut, on hallinto ottanut asiaan näkemyksen jo ennen kuin asiaa on millään tavalla tutkittu, Heiskanen sanoo STT:lle.

Yhdysvaltain Minneapolisissa liittovaltion ICE-agentit ampuivat lauantaina paikallista aikaa lyhyen ajan sisään jo toisen ihmisen kuoliaaksi. Uhri on Yhdysvaltain kansalainen.

Reilut kaksi viikkoa sitten maahanmuuttopoliisi ICE ampui naisen kuoliaaksi. Kummassakin tapauksessa liittovaltion viranomaisten kertomus tapahtumien kulusta eroaa merkittävästi silminnäkijähavainnoista ja tapahtumista kuvatusta videomateriaalista.

Paikallishallinnon keinot vähäiset

Minnesotan osavaltion kuvernööri Tim Walz sanoi ampumisen jälkeen X:ssä, että Minnesota on saanut tarpeekseen ja vaati Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia lopettamaan operaation.

Yhdysvaltalaistuomari määräsi viime perjantaina paikallista aikaa, että maahanmuuttoviranomaisten tulisi keventää otteitaan Minnesotassa. Maahanmuuttoviranomaiset eivät kuitenkaan vaikuta totelleen määräystä.

Heiskasen mukaan Minneapolisin paikallishallinnolla ei ole myöskään kunnolla keinoja ICE:n toiminnan rajoittamiseksi. Ainut, mitä kaupunki voi tehdä, on kutsua kansalliskaartia avukseen, kuten se on jo kertonut tehneensä.

– Jos sitten hallinto aikoo pohtia tämän kapinalain soveltamista, joka tarkoittaa sitä, että armeijan joukot saapuisivat sinne kadulle, niin silloinhan tässä olisi täydellisen dystooppinen tilanne käsillä, sanoo Heiskanen.

Kapinalaki antaa presidentille valtuudet käyttää Yhdysvaltain asevoimien joukkoja maan sisällä ja ottaa liittovaltion hallintaan kansalliskaartin joukkoja muun muassa kapinan tai kansalaislevottomuuksien tukahduttamiseen.

Trump uhkasi aiemmin tässä kuussa käyttää kapinalakia mielenosoitusten tukahduttamiseksi Minnesotassa. Myöhemmin Trump tarkensi, ettei tuolloin vielä nähnyt syytä lain käytölle.

Herättää perustuslaillisia kysymyksiä

Heiskanen kuvailee julkisuudessa esille tulleita kuolemantapauksia vain ICE:n toiminnan jäävuoren huipuksi.

ICE on saanut Trumpin hallinnon aikana aiempaa laajemmat valtuudet ja lisärahoitusta, jonka turvin maahanmuuttopoliisi on viime kuukausien aikana esimerkiksi kaapannut ihmisiä kodeistaan ja kaduilta.

Heiskanen sanoo ICE:n tuoreimman ampumistapauksen aiheuttavan useita kysymyksiä Yhdysvaltain perustuslakia ajatellen. Päällimmäisenä tapaus herättää Heiskasen mukaan kysymyksiä aseenkanto-oikeudesta sekä ilmaisunvapaudesta.

– Tässä tapauksessa esimerkiksi tällä ammutulla henkilöllä on ollut aseenkantolupa. Hän on kantanut asetta kätketysti ja mitä ymmärsin näistä selostuksista, niin häntä on ammuttu selkään sen jälkeen, kun häneltä on otettu tämä ase pois, Heiskanen toteaa.