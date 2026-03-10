



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Trump pitää kaikki vaihtoehdot auki Iranin sodassa | MTV Uutiset





Sota pian ohi vai maajoukot Iraniin? Varmaa on vain se, että kansa kiehuu bensatankeilla: "Trump voi aina muuttaa mieltään" 2:21 Mari Karppisen raportti Yhdysvalloista: Valkoinen talo vakuuttelee, että konflikti on USA:n hallinnassa. Julkaistu 11 minuuttia sitten

Presidentti Donald Trump haluaa pitää kaikki vaihtoehdot auki Iranin sodassa, kertoo MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen. Vaatimukset ovat kuitenkin ehkä lieventyneet. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei sulje pois mitään vaihtoehtoja sodassa Irania vastaan, mukaan lukien maajoukkojen lähettämistä. Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt puhui CNN:n mukaan asiasta ilmeisesti vastauksena demokraattipuolueen senaattorien puheisiin. Leavitt puhui maajoukkojen mahdollisuudesta myös viime viikolla, mutta hän sanoi silloin, ettei vaihtoehto ollut harkinnassa, vaikkei mahdollisuutta ollut suljettu pois. Lue myös: Öljyn hinta sukelsi, kun Yhdysvallat väitti saaneensa öljytankkerin Hormuzinsalmen läpi – mutta ministeri ei puhunut totta Sodan loppu hämärän peitossa Valkoinen talo korosti tiistaina illalla Suomen aikaa pitämässään tiedotustilaisuudessa kaiken kaikkiaan Yhdysvaltain sotamahtia, kertoo MTV Uutisten USA:n kirjeenvaihtaja .

Mari Karppinen

Karppisen mukaan tiedotustilaisuudessa ylpeiltiin esimerkiksi sillä, että pelkästään tiistaina USA on iskenyt Iranissa yli 5 000 kohteeseen.

Leavitt sanoi myös, että on yksinomaan Trumpin käsissä, milloin sota loppuu.

– Kuten tiedetään, siitä on annettu ristiriitaisia tietoja, eikä tänäänkään annettu tarkempaa aikajanaa. Eilen Trump sanoi, että sota voisi päättyä piakkoin. Trumpin kohdalla mikään ei ole tietenkään varmaa; arvaamattomuushan on ikään kuin hänen tavaramerkkinsä, Karppinen muistuttaa.

Eilisessä lehdistötilaisuudessa Trumpilta kuultiin Karppisen mukaan kuitenkin aiemmasta loivempia kommentteja.

– Hän ei esimerkiksi enää vaatinut Iranin vallanvaihtoa tai johdon totaalista antautumista eikä puhunut Iranin kansan vapauttamisesta, vaan lähti ikään kuin pikkuhiljaa pehmittämään mahdollista tietä ulos konfliktista ja puhui siitä, että hän voisi juhlia niitä voittoja, joita on jo saavutettu.

– Mutta koska kyseessä on Trump, hän voi aina muuttaa mieltään, Karppinen muistutti.

Seitsemän kuollutta ja 140 haavoittunutta amerikkalaissotilasta

Paine sodan lopettamiseen kasvaa USA:ssa yhdysvaltalaisuhrien ja haavoittuneiden lisääntyessä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi tiistaina illalla, että noin 140 yhdysvaltalaissotilasta on haavoittunut Iranin sodan aikana.

Ministeriön mukaan suurin osa haavoittumisista on ollut lieviä, mutta kahdeksan sotilasta on haavoittunut vakavammin.

Yhdysvaltain asevoimat kertoi jo aiemmin, että sodassa on kuollut seitsemän yhdysvaltalaissotilasta.

Paine kasvaa myös bensatankeilla

Kritiikki Trumpin Iran-operaatiota kohtaan on kasvanut myös bensatankeilla.

Karppinen kertoo, että bensa on kallistunut sodan seurauksena monilla huoltoasemilla USA:ssa viikon aikana jopa 17 prosenttia.

– Ja se kyllä tuntuu jo kukkaroissa ja ottaa amerikkalaisia päähän.

Poliittisesti hintojen nousu on Trumpille hyvin hankala asia. Tilanne saattaa heijastua marraskuun välivaaleihin asti.

– Marraskuussa järjestettävät kongressin välivaalit ovat erittäin tärkeät, ja elinkustannukset ja talous on äänestäjille se tärkein asia. Trump on nimenomaan luvannut, että hänen johdollaan polttoaine on halvempaa.

New York Timesin mukaan Yhdysvallat on päättänyt siksi höllentää Venäjän vastaisia öljysanktioita ainakin osittain.

– Tätä ei varmasti ilolla oteta varsinkaan Ukrainassa, koska nimenomaan öljysanktioilla haluttiin rangaista Venäjää siitä, että se aloitti Ukrainan sodan.

Miinoja Hormuzinsalmella?

Uutiskanava CNN:n mukaan sen lähteet ovat kertoneet, että Iran olisi alkanut miinoittaa Hormuzinsalmea.

Lähi-idässä sodan keskiöön joutunut Hormuzinsalmi on yksi maailman tärkeimmistä öljyn ja kaasun kuljetusreiteistä.

CNN:n lähteiden mukaan salmen miinoittaminen ei ainakaan vielä ole laajamittaista ja Iran olisi viime päivinä asettanut salmeen joitakin kymmeniä merimiinoja.

Salmea käytännössä kontrolloivalla Iranilla olisi kuitenkin lähteiden mukaan kyky ja mahdollisuus levittää salmeen satoja merimiinoja.

Pian CNN:n uutisen jälkeen Yhdysvaltain presidentti kommentoi väitteitä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Trump varoitti Irania vakavista sotilaallisista seurauksista, jos Iran miinoittaa salmen.

Merkittävä osa maailman öljyn ja kaasun toimituksista kulkee Hormuzinsalmen läpi, mutta Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin alkanut sota on lähes pysäyttänyt öljytankkereiden kulun salmen läpi.

Yhdysvallat ja Israel käynnistivät ilmaiskut Iraniin toissa viikon lauantaina.

Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin ja muihin kohteisiin Lähi-idässä.

Mari Karppinen MTV Uutiset Mari Karppinen on MTV Uutisten kirjeenvaihtaja, joka raportoi Yhdysvalloista monipuolisesti niin televisiossa kuin verkossa. Karppisen toimittajaprofiili löytyy myös sosiaalisesta mediasta Instagramista @MariKarppinen1. Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.