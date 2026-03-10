Valkoinen talo korosti tiistaina illalla Suomen aikaa pitämässään tiedotustilaisuudessa kaiken kaikkiaan Yhdysvaltain sotamahtia, kertoo MTV Uutisten USA:n kirjeenvaihtaja .
Mari Karppinen
Karppisen mukaan tiedotustilaisuudessa ylpeiltiin esimerkiksi sillä, että pelkästään tiistaina USA on iskenyt Iranissa yli 5 000 kohteeseen.
Leavitt sanoi myös, että on yksinomaan Trumpin käsissä, milloin sota loppuu.
– Kuten tiedetään, siitä on annettu ristiriitaisia tietoja, eikä tänäänkään annettu tarkempaa aikajanaa. Eilen Trump sanoi, että sota voisi päättyä piakkoin. Trumpin kohdalla mikään ei ole tietenkään varmaa; arvaamattomuushan on ikään kuin hänen tavaramerkkinsä, Karppinen muistuttaa.
Eilisessä lehdistötilaisuudessa Trumpilta kuultiin Karppisen mukaan kuitenkin aiemmasta loivempia kommentteja.
– Hän ei esimerkiksi enää vaatinut Iranin vallanvaihtoa tai johdon totaalista antautumista eikä puhunut Iranin kansan vapauttamisesta, vaan lähti ikään kuin pikkuhiljaa pehmittämään mahdollista tietä ulos konfliktista ja puhui siitä, että hän voisi juhlia niitä voittoja, joita on jo saavutettu.
– Mutta koska kyseessä on Trump, hän voi aina muuttaa mieltään, Karppinen muistutti.
Kritiikki Trumpin Iran-operaatiota kohtaan on kasvanut myös bensatankeilla.
Karppinen kertoo, että bensa on kallistunut sodan seurauksena monilla huoltoasemilla USA:ssa viikon aikana jopa 17 prosenttia.
– Ja se kyllä tuntuu jo kukkaroissa ja ottaa amerikkalaisia päähän.
Poliittisesti hintojen nousu on Trumpille hyvin hankala asia. Tilanne saattaa heijastua marraskuun välivaaleihin asti.
– Marraskuussa järjestettävät kongressin välivaalit ovat erittäin tärkeät, ja elinkustannukset ja talous on äänestäjille se tärkein asia. Trump on nimenomaan luvannut, että hänen johdollaan polttoaine on halvempaa.
– Tätä ei varmasti ilolla oteta varsinkaan Ukrainassa, koska nimenomaan öljysanktioilla haluttiin rangaista Venäjää siitä, että se aloitti Ukrainan sodan.
Miinoja Hormuzinsalmella?
Uutiskanava CNN:n mukaan sen lähteet ovat kertoneet, että Iran olisi alkanut miinoittaa Hormuzinsalmea.
Lähi-idässä sodan keskiöön joutunut Hormuzinsalmi on yksi maailman tärkeimmistä öljyn ja kaasun kuljetusreiteistä.
CNN:n lähteiden mukaan salmen miinoittaminen ei ainakaan vielä ole laajamittaista ja Iran olisi viime päivinä asettanut salmeen joitakin kymmeniä merimiinoja.
Salmea käytännössä kontrolloivalla Iranilla olisi kuitenkin lähteiden mukaan kyky ja mahdollisuus levittää salmeen satoja merimiinoja.
Pian CNN:n uutisen jälkeen Yhdysvaltain presidentti kommentoi väitteitä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Trump varoitti Irania vakavista sotilaallisista seurauksista, jos Iran miinoittaa salmen.
Merkittävä osa maailman öljyn ja kaasun toimituksista kulkee Hormuzinsalmen läpi, mutta Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin alkanut sota on lähes pysäyttänyt öljytankkereiden kulun salmen läpi.
Yhdysvallat ja Israel käynnistivät ilmaiskut Iraniin toissa viikon lauantaina.
Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin ja muihin kohteisiin Lähi-idässä.
