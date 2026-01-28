Minneapolisin ampumisessa osallisena olleet liittovaltion agentit asetettiin virkavapaalle, kertoo Reuters.

Ainakin kaksi liittovaltion agenttia, jotka olivat mukana lauantaina Minneapolisissa tapahtuneessa Yhdysvaltain kansalaisen kuolemaan johtaneessa ampumavälikohtauksessa, on hyllytetty.

Fox Newsin mukaan sisäisen turvallisuuden ministeriö ilmoitti, että kaksi liittovaltion agenttia, jotka käyttivät aseitaan Alex Prettin kanssa tapahtuneessa kuolemaan johtaneessa välikohtauksessa, on asetettu virkavapaalle osana vakiintuneita menettelytapoja.

Maahanmuuttoviraston agentit ampuivat lauantaina useita laukauksia Prettia, veteraanisairaalan teho-osaston sairaanhoitajaa, kohti.

Prettin kuolema oli jo toinen kuolemaan johtanut kohtaaminen maahanmuutto- ja tulliviranomaisten agenttien ja Yhdysvaltain kansalaisten välillä Minnesotassa tässä kuussa, mikä herätti kansallisen kohun.

Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos on ilmoittanut tutkivansa ampumatapausta.