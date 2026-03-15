Ukrainalaiseen kylään haudattiin taistelussa kaatuneen sotilaan jäänteet. Kyseessä ei ollutkaan se henkilö, joka hänen luultiin olevan.

Vuonna 2023 ukrainalainen Nataliia Daletska kohtasi jokaisen vanhemman painajaisen, kun hän joutui hautaamaan sodassa menehtyneen poikansa.

Ukrainan armeijassa sotilaana taistellut Nazar Daletskyi julistettiin kuolleeksi vuonna 2023. Hänen jäänteensä haudattiin hänen kotikyläänsä.

Tapauksesta uutisoiva Guardian kertoo, että Nazarin katoamisen aikaan vuonna 2023 pojan äiti oli saanut puhelun, jossa ääni kertoi, että hänen poikansa on otettu venäläisten vangiksi.

Myöhemmin Ukrainan viranomaiset ottivat äitiin yhteyttä ja sanoivat Nazarin kuolleen. Viranomaisten mukaan heidän hallussaan olleiden jäänteiden DNA täsmäsi selvästi Nazariin.

Jäänteet tulivat Nazarin kotikylään kahdessa säkissä. Murheen murtama Nataliia vieraili ainoan poikansa haudalla viikottain.

”Sankarit eivät kuole”

Viime syyskuussa Nataliia sai kuitenkin kuulla muiden sotavankien kertomuksia, että Nazar olikin nähty elossa sotavankina.

Hän ei uskaltanut uskoa huhuja, ennen kuin pääsisi juttelemaan poikansa kanssa puhelimessa. Uudenvuoden aikaan Nataliia sai vahvistuksen viranomaisilta, että Nazar todellakin on hengissä. Varsinainen puhelu toteutui vihdoin alkuvuodesta vankienvaihdon jälkeen, kun Nazar oli päässyt Ukrainan puolelle.

Tunnelataus oli valtava, kun Nataliia sai kuulla puhelimessa poikansa äänen ensimmäistä kertaa vuosikausiin.