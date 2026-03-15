Miten tehdään mahdollisimman hyvä pizzapohja? Kokki paljastaa ykkösvinkkinsä.
Kuten aiemmin kerroimme, Huomenta Suomessa vierailtiin maaliskuussa ravintola-alan Gastro-messuilla, jossa järjestettiin muun muassa Pizzamestari-kilpailu.
Yksi kilpailun tuomareista, kokki Risto Mikkola, paljasti haastattelussa parhaat vinkkinsä kotitekoisen pizzan valmistukseen. Mikkola kertoi muun muassa suomalaisten yleisimmän pizzamokan ja pizzatäytteiden oikean järjestyksen.
Hyvän pizzan valmistaminen alkaa tietysti jo pizzapohjasta. Mikkolan mukaan pizzahifistelijät valmistavat tietysti hapanjuuripohjan, jonka tekeminen alkaa jo jopa kaksi päivää ennen pizzan syömistä.
– Mutta kyllähän nykyään kaupoista löytyy todella hyviä valmistaikinoitakin, Mikkola muistutti.
Lue myös: Kokki nimeää suomalaisten yleisimmän pizzamokan
Älä käytä kaulinta
Teet pizzan sitten valmistaikinasta tai itse leivotusta, yksi valmistuskikka on syytä pitää Mikkolan mukaan mielessä.
– Se on myös sitten yksi kompastuskivi, että kaulinta ei pitäisi käyttää, koska se tukkii ilmakanavat.
Jos siis haluaa mahdollisimman onnistuneen pizzapohjan, taikina kannattaa opetella pyörittelemään käsin.