Lihavuusleikkaus ei toiminut odotetulla tavalla. Nyt Annika Mäkinen odottaa aikaa toiseen leikkaukseen.
Suomessa tehtiin viime vuonna lähes 2 000 lihavuusleikkausta hyvinvointialueilla. Kuten Asian ytimessä.doc: Painava häpeä -dokumentin Maarialle, myös Annika Mäkiselle kaksi vuotta sitten tehty lihavuusleikkaus oli viimeinen keino saada paino putoamaan.
Annikan paino alkoi kertymään hyvin nuorena, mihin vaikutti lapsuuden traumatausta. Painonnousun myötä alkoi myös koulukiusaaminen.
– Siitä se lumipallo sitten vaan alkoi vyöryämään. Olin kokeillut aivan kaiken, ja leikkaus oli se, mitä en ollut vielä kokeillut. Ja sitten päätin, että nyt on sen aika, Annika kertoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.