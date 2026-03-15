Lihavuusleikkaus ei välttämättä saa painoa putoamaan





Annikan lihavuusleikkaus ei toiminut odotetusti – oleellinen epäkohta: "Ei selvitetä ikinä" 10:49 Miksi lihavuusleikkaus ei välttämättä tuota tuloksia? Haastattelussa lihavuusleikkauksessa käynyt Annika Mäkinen sekä psykoterapeutti ja ravitsemusasiantuntija Laura Suojanen. Julkaistu 26 minuuttia sitten

Lihavuusleikkaus ei toiminut odotetulla tavalla. Nyt Annika Mäkinen odottaa aikaa toiseen leikkaukseen. Suomessa tehtiin viime vuonna lähes 2 000 lihavuusleikkausta hyvinvointialueilla. Kuten Asian ytimessä.doc: Painava häpeä -dokumentin Maarialle, myös Annika Mäkiselle kaksi vuotta sitten tehty lihavuusleikkaus oli viimeinen keino saada paino putoamaan. Annikan paino alkoi kertymään hyvin nuorena, mihin vaikutti lapsuuden traumatausta. Painonnousun myötä alkoi myös koulukiusaaminen. – Siitä se lumipallo sitten vaan alkoi vyöryämään. Olin kokeillut aivan kaiken, ja leikkaus oli se, mitä en ollut vielä kokeillut. Ja sitten päätin, että nyt on sen aika, Annika kertoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Paino ei lihavuusleikkauksen jälkeen pudonnutkaan niin paljon kuin Annika toivoi. Shutterstock/MTV

Leikkaus ei kuitenkaan ollut oikotie painonpudotukseen. Vaikka Annika pyrki olemaan asettamatta itselleen tavoitteita, oli taustalla kuitenkin jonkinlaiset odotukset siitä, minkä verran paino voisi leikkauksen avulla pudota.

– Harrastin tätä vertailua, mitä nimenomaan ei kannata tehdä. Ja näin kaksi vuotta leikkauksesta, niin kyllä olisin toivonut, että olisi hieman enemmän painoa kumminkin leikkauksen avulla pudonnut, Annika myöntää.

"Miksi käyttäydyn niin kuin käyttäydyn?"

Tällä hetkellä Annika Mäkinen odottaa aikaa toiseen leikkaukseen. Korkean lähtöpainon vuoksi tämä oli suunnitelma alun perinkin.

– Toivoin todella, että en sitä toista olisi tarvinnut, Annika myöntää.

Hän kokee jääneensä paitsi avusta, josta olisi ollut tukea leikkauksen ohella.

– Olisin tarvinnut ammattilaisilta apua sen juurisyyn löytämiseen, että mistä se kaikki kumpuaa, eikä vain ohjeita siihen, miten minun kuuluu pudottaa painoa. Ei selvitetä ikinä, että miksi käyttäydyn niin kuin käyttäydyn. Miksi mieleni käyttäytyy, miten onkin käyttäytynyt?

Juurisyyn löytämisen lisäksi syömishäiriön tunnistaminen olisi ollut Annikan mukaan tärkeää, sillä syö vähemmän, liiku enemmän -ohje ei riitä avuksi kestävään painonhallintaan.

– Yrität näitä toteuttaa, mutta joka kerta kaikki kaatuu, koska mikään dieetti ei pysy ikuisesti. Sitten aina mietit, että miksi kaikki muut onnistuvat, miksi minä en onnistu?

Kun Annikalle vihdoin selvisi, että hänellä oli ollut syömishäiriö jo hyvin pitkään, nousi taakka harteilta.

– Helpompi hengittää jo itse asiassa siinä kohtaa.

Onko ihmisen ruokasuhde muutettavissa? Miksi lihavuusleikkaus ei välttämättä auta? Miksi psykologista apua ei ole saatavilla tarpeeksi? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta. Haastattelussa myös psykoterapeutti ja ravitsemusasiantuntija Laura Suojanen.

Asian ytimessä.doc – Painava häpeä 35-vuotias perheenäiti Maaria on laittanut oman hyvinvointinsa taka-alalle pitkään. Itsensä laiminlyöntiin ja omaan kehoon liittyy paljon häpeää. Kolme vuotta sitten Maaria päätti muuttaa elämänsä suunnan ja pitkän prosessin jälkeen edessä on viimeinen keino – lihavuusleikkaus.

Hannakaisa Taskinen MTV Uutiset Hannakaisa "Hanski" Taskinen työskentelee MTV Uutisissa lifestyle-tuottajana.