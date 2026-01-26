Suomalaisasiantuntija ei pidä mahdottomana sitä, että Donald Trump pyrkii aiheuttamaan Yhdysvalloissa niin suuren kaaoksen, että välivaalit voidaan perua.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimet niin ulkomailla kuin kotimaassakin herättävät yhä suurempaa hämmennystä.

Tuorein käänne maan sisäpolitiikassa on Trumpin ilmoitus lähettää "raja-tsaariksi" kutsumansa rajaturvallisuusjohtaja Tom Homanin Minnesotan osavaltioon. Homanin on tarkoitus johtaa maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa Minnesotassa.

37-vuotias mies kuoli Minnesotan osavaltiossa Minneapolisissa lauantaina, kun ainakin yksi liittovaltion agentti ampui häntä. Tammikuun alussa maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui Minneapolisissa kuoliaaksi 37-vuotiaan naisen.

Muun muassa maan entiset demokraattipresidentit Barack Obama ja Bill Clinton ovat tuominneet tapahtumat.

Haaveissa sekasortolain paluu?

– Voin kuulostaa vainoharhaiselta, mutta minusta on alkanut tuntua siltä, että Trumpin hallinto pyrkii ajamaan maan kaaokseen vetääkseen esille jonkin 1700-luvulta peräisin olevan sekasortolain tarkoituksena skipata edessä olevat vaalit, vihreiden entinen kansanedustaja ja ministeri Osmo Soininvaara totesi viestipalvelu X:ssä.

Entinen poliitikko ja pitkän linjan elinkeinoelämän johtaja Suvi-Anne Siimes kertoi omassa kommentissaan pohtineensa samaa.

– Mietin juuri tänään aamulenkillä sitä, mitä vielä pitäisi tapahtua, että Trump voisi estää välivaalien järjestämisen.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Rani-Henrik Andersson sanoo olevansa tyrmistynyt tilanteesta.

Hänen mukaansa Yhdysvallat on nyt jakautuneempi kuin on edes aiemmin ajateltu. Tietty raja on ylitetty siinä, että ex-presidentitkin ovat tulleet asiassa esiin.

– Tarkoitus on luoda kaaosta, jotta voidaan sanoa, että tilanne ei ole kontrollissa. Se oikeuttaisi liittovaltion joukkojen – kansalliskaartin tai jopa armeijaosaston – lähettämiseen Minneapolisiin, Andersson sanoo MTV Uutiset Livessä.

Ajatuksena voi Anderssoninkin mukaan olla vanhan kapinalain käyttöönotto ja tilanteen julistaminen sotatilaa muistuttavaksi.

– Tällöin vaaleja ei välttämättä voitaisi järjestää. Se on mahdollista – ja ajatus on hurja.

Välivaalit ratkaiseva hetki

Andersson huomauttaa, että perustuslain mukaan vaalit on järjestettävä tilanteesta huolimatta eikä presidentillä ole oikeutta siirtää tai peruuttaa vaaleja. Trumpin hallinto on kuitenkin kävellyt jo monien muidenkin sääntöjen yli.

– Ensi marraskuussa järjestettävät välivaalit tulevat olemaan ratkaisevat Trumpin kyvylle viedä agendaansa eteenpäin. Jos tarkoituksena on luoda tilanne, jossa vaalijärjestelmän kaltaisia perusasioita aletaan kyseenalaistaa, demokratia ei enää toimi.

Republikaanit ovat vastustaneet aiemmin voimakasta liittovaltion keskushallintoa, mutta Trumpin hallinto on pyrkinyt koko ajan keskittämään osavaltioiden valtaa Trumpille ja hänen lähipiirilleen.

– Erilaisia virastoja on otettu haltuun ja rahoitusta on leikattu erilaisilta järjestöiltä, vaikkapa tieteeltä ja lääketieteeltä jopa.

– Se että maahanmuuttopoliisi ICE näyttää toimivan aika vapaasti ilman minkäännäköisiä pidäkkeitä, on yksi merkki siitä, miten siirretään liittovaltion hallintaan tämmöinen puolisotilaallinen joukko, joka näköjään voi tehdä, mitä haluaa.

Kolme vastavoimaa

Trumpin henkilökohtaiset suosioluvut ovat kärsineet viimeaikaisista seikkailuista. Jopa esimerkiksi aseenkanto oikeutta kannattavat järjestöt ovat nousseet takajaloilleen.

Anderssonin mukaan on "tuhannen taalan kysymys", miten pitkälle Trump voi mennä, jos kritiikki yltyy ja mielenosoitukset jatkuvat.

– Kyllähän niillä täytyy olla jokin vaikutus. Mutta toistaiseksi Trump on ollut aika haavoittumaton kyllä.

Andersson näkee Trumpin politiikalle kolme vastavoimaa. Yksi on federalistinen liittovaltion järjestelmä.

– Osavaltioilla on tosi paljon mahdollisuuksia kiertää tai vastustaa liittovaltion pyrkimyksiä.

Toinen ovat tulevat välivaalit.

– Jos ja toivottavasti kun ne menevät rehellisesti ja kunnolla – jos demokraatit voittavat edustajainhuoneessa ja senaatissa – meillä on vastavoima Trumpin pyrkimyksille.

– Sen takia Trump ehkä pyrkiikin erilaisin toimin estämään, että se tapahtuu. Hän haluaa viimeiset vuotensa viedä omaa agendansa.

Kolmas vastavoima on ihmismassa.

– Jos miljoonat ihmiset lähtevät kadulle, ehkä se kertoo jotakin ja saa oikeasti jonkinnäköisen muutoksen aikaan.

Mikä on kauhuskenaario?

Tulevaisuudessa häämöttää myös kauhukuva siitä, että Trump todellakin onnistuu siirtämään tai lykkäämään välivaaleja tai perumaan ne.

– Sitten meillä on todellinen kriisi demokratiassa. Ja onko sitten Yhdysvallat enää demokratia? Onhan yhdysvaltalaisessa systeemissä, joka perustuu vallan kolmijakoon – tuomioistuimet, presidentti ja kongressi – ja federalismiin, jo nyt säröjä. Kongressi on nyt täysin niin sanotusti kyvytön, tai haluton, olemaan Trumpille vastavoimana. Ja samoin näyttäisi olevan myös korkein oikeus.

Vaikka vaaleja ei siirrettäisi, ICE:n uhkailu voi Anderssonin mukaan vaikuttaa äänestämiseen.

– Jos ajatellaan, että olet menossa äänestämään ja sitten sinulle sanotaan, että ICE on paikalla ja kuulut johonkin vaikkapa etniseen vähemmistöön, menetkö äänestämään? Äänestyskäyttäytyminen saattaa muuttua ja sillä voi olla vaaleihin sellaisiakin sivuvaikutuksia, joita ei ehkä vielä pystytä näkemään.

– Mutta jos vaalit perutaan tai siirretään, voidaan kyllä puhua jopa demokratian romahtamisesta.